La primera reacción del Gobierno tras la defensa de Adorni por su patrimonio

La controversia judicial en torno al patrimonio de Manuel Adorni escaló este martes al terreno político, provocando la primera reacción oficial por parte de la administración central en medio de un llamativo silencio en las redes sociales por parte del presidente Javier Milei.

Durante su habitual intercambio con los medios, el vocero presidencial optó por la prudencia institucional y evitó respaldar o polemizar sobre el escrito de setenta y ocho páginas que el exjefe de Gabinete presentó ante el juez federal Ariel Lijo para intentar despejar las sospechas sobre su enriquecimiento durante el período investigado.

Con una postura escueta y cortante, la Casa Rosada buscó marcar distancia de la situación judicial del exfuncionario al señalar que ya no forma parte de la actual estructura de gobierno y que todo lo relativo a la causa se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial.

La estrategia oficial procuró además blindar los proyectos económicos del oficialismo, en particular las iniciativas de blanqueo e inocencia fiscal, despejando cualquier vínculo entre las políticas de sinceramiento patrimonial impulsadas por el Ejecutivo y las explicaciones contables brindadas por Adorni en los tribunales de Comodoro Py.

La presentación judicial del excolaborador había acaparado la atención pública luego de que intentara justificar la aparición de más de medio millón de dólares en efectivo y un incremento patrimonial superior al cien por ciento mediante cuentas basadas en sus propias declaraciones juradas e inversiones en bitcoins realizadas entre los años 2014 y 2018. Mientras la justicia federal analiza la consistencia técnica y documental de las pruebas aportadas por la defensa, desde el oficialismo optaron por replegarse en el silencio a la espera de que los estrados judiciales emitan la última palabra sobre el futuro procesal del exfuncionario.

(Con información de Clarín)