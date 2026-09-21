Vélez ganó un partidazo 3-2 ante Tigre y alcanzó la cima de la tabla anual

Vélez derrotó 3-2 a Tigre en un partido cambiante y electrizante disputado en el estadio José Amalfitani por la décima fecha del Torneo Clausura.

Ronaldo Martínez fue la gran figura del Fortín con dos goles, incluido el tanto del triunfo cuando faltaba apenas un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario. Juan Policella convirtió el restante.

Vélez abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo mediante Martínez y sostuvo la ventaja hasta el descanso. Tigre reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 12 minutos a través de Ignacio Russo.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto volvió a ponerse arriba diez minutos más tarde. Juan Policella apareció a los 22 para marcar el 2-1 y convertir su primer gol en Primera División.

Un final para el infarto

Cuando parecía que Vélez tenía controlado el partido, Tigre volvió a golpear.

Jerónimo Dómina marcó el 2-2 a los 42 minutos del segundo tiempo y dejó al Fortín contra las cuerdas.

La respuesta fue inmediata.

Dos minutos después, Ronaldo Martínez apareció nuevamente y convirtió el 3-2 definitivo tras una jugada iniciada por Rodrigo Aliendro y una asistencia de Diego Valdés.

Vélez alcanzó la punta anual

La victoria también tuvo impacto directo en la clasificación general.

Vélez llegó a 48 puntos y alcanzó a Independiente Rivadavia en la cima de la tabla anual. El conjunto mendocino, sin embargo, todavía debe disputar su encuentro de la fecha ante Barracas Central.

En el Torneo Clausura, el Fortín llegó a 20 unidades y se mantiene invicto, con cinco victorias y cinco empates. Se ubica segundo en la Zona A, detrás de Instituto, que suma 22 puntos.

El resultado mantiene a Vélez en plena pelea tanto por la clasificación a los playoffs como por los primeros lugares de la tabla anual, que otorga plazas para las copas internacionales de 2027.