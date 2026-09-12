Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial” y aseguró que podría intervenir para intentar resolverlo si las partes recurren a él.

En declaraciones realizadas en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin, Trump sostuvo que los dos países están “enfadados” entre sí. EFE detalló que, consultado sobre una posible escalada similar a la guerra de 1982, respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial”, y agregó que probablemente podría solucionarlo.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada diplomática por el archipiélago. El Gobierno argentino inició esta semana procedimientos administrativos y denuncias penales contra petroleras británicas por sus actividades en Malvinas, mientras Londres reiteró que busca mantener una relación “constructiva” con Buenos Aires, aunque mantiene su posición sobre la soberanía de las islas.