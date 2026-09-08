Corea del Norte y Rusia refuerzan su alianza con un nuevo puente sobre el río Tumen

Durante décadas, el único punto de cruce terrestre entre ambos países había sido el puente ferroviario construido en 1959. A través de un acuerdo especial, se colocaban tablones sobre las vías para permitir el paso de vehículos.

Mishustin destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura en la relación bilateral: "Estoy convencido de que la expansión de la infraestructura de transporte transfronterizo dará un poderoso impulso al desarrollo de la cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural", dijo el funcionario, quien aseguró que los vínculos entre ambos gobiernos se encuentran "en un nivel excepcionalmente alto".

El primer ministro ruso también calificó la inauguración como "un acontecimiento verdaderamente histórico" y sostuvo que la obra representa algo más que una conexión de transporte. Según Mishustin, se trata de "un nuevo símbolo de amistad".

La infraestructura tendrá capacidad para hasta 300 vehículos por día y estará conectada con la red de carreteras federales de Rusia. Desde allí, tendrá acceso al corredor de transporte que une Vladivostok, en el extremo oriental del país, con San Petersburgo.

El gobierno ruso informó que los camiones comenzarán a utilizar el puente de inmediato para transportar mercancías. La previsión oficial es que la estructura quede plenamente operativa a finales de este año, cuando también podrá ser utilizada para el transporte de pasajeros.

El nuevo paso fue construido cerca del denominado "Puente de la Amistad", inaugurado en 1959 después de la guerra de Corea. Además, lleva el nombre de Yakov Novichenko, un soldado del Ejército Rojo al que Pyongyang atribuye haber salvado en 1946 la vida de Kim Il Sung, fundador y primer líder de Corea del Norte, al interceptar una granada que había sido lanzada contra él.

La alianza entre Moscú y Pyongyang se profundizó

La inauguración también refleja el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia y Corea del Norte desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en 2022. Pyongyang envió miles de soldados a la región rusa de Kursk en 2024 para colaborar en la respuesta a una incursión de las fuerzas ucranianas.

Mishustin recordó ese respaldo durante su discurso y habló de "los héroes coreanos que, hasta hace poco, lucharon codo con codo con nuestros soldados y defendieron el territorio ruso".

Para Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam, en Corea del Sur, el nuevo puente también evidencia el impacto de las sanciones económicas internacionales contra Corea del Norte.

"Mientras Corea del Norte intenta maximizar sus propios intereses, Rusia se ha asegurado una ruta terrestre directa para el transporte de suministros militares, municiones y personal, incluidas tropas, para su prolongada guerra en Ucrania."

Según la agencia estatal norcoreana KCNA, la nueva infraestructura permitirá ampliar la cooperación económica entre ambos países y facilitará los intercambios de personas, el turismo y el comercio de bienes. La obra se suma así a una relación bilateral que se volvió más estrecha en los últimos años y que ahora incorpora una conexión terrestre directa para profundizar esos vínculos.

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