La Torre Eiffel cerró por una huelga tras apartar a trabajadoras durante una visita religiosa

La Torre Eiffel reabrió este martes después de permanecer cerrada el lunes por una huelga de sus trabajadores, que denunciaron que empleadas fueron apartadas y reemplazadas por hombres durante la visita privada de una delegación religiosa hindú.

La polémica se originó durante una visita de alrededor de 100 miembros de BAPS, organización religiosa hindú que se encontraba en Francia por la inauguración de un templo. Según los representantes sindicales, se dieron instrucciones para que algunas mujeres abandonaran temporalmente sus puestos y evitaran interacciones con integrantes de la delegación.

La empresa que administra el monumento, SETE, reconoció que BAPS había solicitado organizar el recorrido de manera que se limitaran las “interacciones con mujeres”. La compañía admitió que esas condiciones no deberían haber sido aceptadas.

BAPS negó haber impedido el acceso de trabajadoras al monumento y sostuvo que la visita había sido coordinada previamente con la administración debido al tamaño del grupo. La organización pidió disculpas por las molestias y aseguró que no tuvo intención de excluir al personal por su género.

El episodio provocó además la intervención de las autoridades de París. El alcalde Emmanuel Grégoire anunció una investigación para esclarecer cómo se tomó la decisión y respaldó el reclamo de los trabajadores en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.