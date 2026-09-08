Rusia volvió a atacar Kiev tras la visita de los enviados de Trump

Rusia retomó este martes los ataques masivos contra Kiev pocas horas después de que los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, finalizaran una misión diplomática destinada a intentar reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra.

La ofensiva dejó al menos tres muertos y 19 heridos y puso fin a una pausa de tres días en los ataques contra las capitales de Rusia y Ucrania que había coincidido con la visita de los representantes estadounidenses.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Moscú utilizó 166 drones y 32 misiles de crucero, además de proyectiles balísticos. Ucrania aseguró haber interceptado 142 drones, 31 de los misiles de crucero y dos misiles balísticos, aunque distintos impactos provocaron daños en edificios residenciales, una escuela, una clínica y otras instalaciones.

El ataque se produjo después de que Witkoff y Kushner mantuvieran reuniones tanto con Vladímir Putin en Moscú como con Volodímir Zelenski en Kiev. Los contactos no dejaron un acuerdo concreto, aunque Washington busca impulsar una nueva ronda de conversaciones entre las partes.

Zelenski valoró algunas de las propuestas presentadas por los enviados estadounidenses, pero las diferencias continúan concentradas en el control territorial, el Donbás y las garantías de seguridad que reclama Ucrania.

Tras el bombardeo, Kiev volvió a pedir a sus aliados más sistemas de defensa aérea e interceptores para los Patriot. Rusia, en tanto, sostuvo que sus ataques estuvieron dirigidos contra objetivos militares, centros logísticos y lugares vinculados con la producción y almacenamiento de drones y misiles.