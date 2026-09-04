Corredor bioceánico: el Norte necesita peso propio en la política exterior argentina

La política exterior argentina no debería definirse de la misma manera para todo el país. Ese fue uno de los ejes que planteó la especialista en Relaciones Internacionales Carolina Romano Buryaile, quien ubicó al corredor bioceánico entre las prioridades geopolíticas del norte argentino.

En Pelo y Barba por Aries, sostuvo que el debate internacional también debe incorporar una mirada federal. “Tenemos que hablar de la federalización de la política exterior argentina”, afirmó, y remarcó que “no son los mismos objetivos de política exterior del norte argentino” que los de otras regiones del país.

Desde esa perspectiva, señaló al corredor bioceánico como un proyecto que excede la infraestructura y debe pensarse en términos estratégicos. “Tenemos un proyecto de geopolítica que es importante y prioritario para el norte argentino, que tiene que ver con el corredor bioceánico”, explicó.

Romano Buryaile advirtió además que este tipo de proyectos no deberían depender de los cambios políticos o ideológicos de cada gobierno. Planteó la necesidad de sostener objetivos de mediano y largo plazo vinculados con desarrollo, integración y generación de alternativas para las provincias del Norte.