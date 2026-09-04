Hasta 56 personas por noche: terminó la temporada del Hogar de Noche

El Hogar de Noche finalizó este viernes su temporada de funcionamiento y permanecerá cerrado hasta el próximo invierno de 2027. Durante estos meses recibió en promedio entre 54 y 56 personas por noche, con una mayor presencia de jóvenes y adultos que en años anteriores.

La directora general de Asistencia Crítica realizó un balance positivo y destacó que el trabajo no se limitó a brindar un lugar para dormir y atravesar las bajas temperaturas, sino que incluyó curaciones, vacunación y articulación con servicios de ginecología y odontología, entre otras áreas.

“A diferencia del año pasado tuvimos más jóvenes y adultos. Este año no tuvimos tantos adultos mayores. Hicimos un trabajo integral”, explicó.

La mayoría de las personas que utilizaron el dispositivo fueron hombres. Según indicó la funcionaria, esto responde a que la población masculina representa la mayor proporción de quienes se encuentran en situación de calle o de tránsito por la ciudad. En el caso de las mujeres, el número fue considerablemente menor: el día de mayor concurrencia se registraron diez.

Para ellas también funcionó un anexo en el CIC de barrio Constitución.

Uno de los objetivos del Hogar durante los meses de funcionamiento fue que las personas alojadas pudieran generar herramientas para no regresar a la calle una vez finalizada la temporada. El acompañamiento incluyó la preparación de currículums, la búsqueda de empleo y la posibilidad de ahorrar parte de los ingresos.

“Era importante que en estos meses pudieran generar recursos, armar un currículum, trabajar y ahorrar para que puedan salir y contar con un recurso para sustentarse”, señaló la responsable del área.

También se trabajó con personas que habían llegado desde otros municipios o localidades a la ciudad de Salta en busca de empleo y terminaron en situación de vulnerabilidad, incluso después de haber sufrido estafas vinculadas con falsas oportunidades laborales.

En esos casos, el municipio articuló con las localidades de origen para posibilitar su regreso y revinculación.

La funcionaria explicó que el cierre de temporada comenzó a prepararse con varios meses de anticipación. Entre las situaciones que requerían mayor seguimiento se encontraban cuatro adultos mayores que continuaban alojados, quienes finalmente pudieron ser reubicados.

“Hace cuatro meses sabíamos que ya no íbamos a estar”, explicó, y señaló que se trabajó previamente en alternativas para cada una de esas personas.

En otros casos, quienes consiguieron empleo durante su estadía y pudieron ahorrar lograron reunir los recursos necesarios para alquilar una habitación o una vivienda y sostenerse por sus propios medios.

Con la llegada de temperaturas más altas, el dispositivo completó así su funcionamiento correspondiente al invierno 2026. El Hogar de Noche volverá a abrir durante la próxima temporada invernal, en 2027.