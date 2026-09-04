Toyos, sobre el Fondo de Garantía: “Le presta plata a los que más plata tienen”

La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, cuestionó el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar créditos hipotecarios destinados a personas con altos ingresos, mientras los jubilados no cuentan con préstamos de ANSES.

“No hay préstamos para jubilados en ANSES”, remarcó Toyos. Y agregó que los nuevos créditos estarían dirigidos a personas que cuenten con ahorros previos y perciban ingresos superiores a los $3,5 millones.

La especialista marcó el contraste con la situación de los jubilados. “Duele que la gente tenga que pedir un préstamo para comer y para pagar remedios”, sostuvo al analizar el destino de los recursos previsionales.

Toyos también cuestionó que esos fondos terminen canalizados a través del sistema financiero. “Somos todos nacionales y populares con el Fondo de Garantía prestándole plata a los que más plata tienen, que son los bancos”, afirmó.

Además, aseguró que la rentabilidad para el Fondo podría resultar menor que la que obtiene actualmente con otras inversiones y estimó una diferencia cercana al 3%. “Calculá en 17 mil préstamos la cantidad de plata”, planteó.