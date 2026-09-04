Riesgo muy alto de incendios forestales este viernes en Capital y Orán

Capital y San Ramón de la Nueva Orán alcanzaron este viernes un nivel “muy alto” de peligro de incendios forestales, según el índice meteorológico difundido para distintos puntos de la provincia.

En la Capital, las condiciones son propicias para el inicio y la rápida propagación del fuego. Para Orán, la advertencia también exige precaución extrema y evitar cualquier actividad que pueda producir chispas.

Tartagal se encuentra un escalón por debajo, con riesgo “alto”. En esa ciudad existe posibilidad de desarrollo de focos, por lo que el reporte plantea la necesidad de mantener vigilancia ante cualquier señal de fuego.

Ante este escenario, Defensa Civil pidió evitar quemas, fogatas y cualquier uso de fuego al aire libre. También recomendó no arrojar colillas ni residuos inflamables en zonas con vegetación y extremar los cuidados con máquinas o herramientas que puedan producir chispas.

Ante humo o un foco de incendio, los números habilitados para emergencias son el 105 y el 911.