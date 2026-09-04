Cierra hoy el Hogar de Noche y presentarán el balance de la temporada invernal

El Hogar de Noche de 20 de Febrero 231 cierra este viernes sus actividades después de cuatro meses de funcionamiento durante la temporada invernal.

La Provincia convocó para esta mañana a una ronda de prensa en la que dará a conocer el balance final de la asistencia, con la participación de la secretaria de Políticas Sociales, Jorgelina Bellagamba, la directora de Asistencia Crítica, Luz Arévalo, y autoridades municipales.

Aries anticipó el 19 de agosto que el dispositivo recibía habitualmente entre 64 y 65 personas por día de lunes a viernes, mientras que los fines de semana la asistencia bajaba a entre 46 y 48. El espacio tiene capacidad para 75 personas y otros 20 lugares disponibles en el CIC de barrio Constitución para contingencias.

Durante la temporada, ese refuerzo se utilizó solamente en dos oportunidades, una para seis personas y otra para ocho.