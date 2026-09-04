Pasos fronterizos habilitados, pero con frío extremo y fuertes vientos hacia Chile

Los principales pasos fronterizos informados por Defensa Civil permanecen habilitados este viernes 4 de septiembre, aunque quienes viajen hacia Chile deberán prestar especial atención al frío bajo cero y al viento en zona de altura.

El paso Sico funciona de 9 a 19, con una mínima prevista de -4°C, máxima de 11°C y viento de 19 km/h. Jama, en Jujuy, también está habilitado de 9 a 19 y presenta las condiciones más exigentes: -7°C de mínima, 14°C de máxima y viento de 60 km/h. Socompa registra -4°C y viento de 46 km/h, pero no está habilitado para vehículos y funciona únicamente como paso ferroviario.

Hacia Bolivia están habilitados Aguas Blancas-Chalanas, de 7 a 19; Salvador Mazza, durante las 24 horas; Los Toldos, también las 24 horas; y Aguas Blancas-Puente Internacional, las 24 horas. En tanto, el paso de Misión La Paz hacia Paraguay opera este viernes de 7 a 20.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, sin demoras ni cancelaciones informadas al momento del reporte oficial. Defensa Civil recomendó verificar el estado de cada cruce y del vuelo antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse.