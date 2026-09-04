Complicaciones en rutas de Salta: barro, animales sueltos y sectores intransitables

Circular por distintos puntos de Salta exige precaución este viernes. El mapa vial presenta sectores con agua y barro, baches profundos, animales sueltos, niebla, obras y caminos intransitables.

Uno de los puntos más delicados está sobre la RN51, en la zona de Los Andes, donde se reporta un socavón en el tramo San Antonio de los Cobres–Tastil–Cuevas. En ese corredor también hay baches y sectores afectados por deslizamientos. Más adelante, se recomienda precaución en Sico y en los caminos hacia La Poma, Abra del Acay y Payogasta.

En el norte provincial, la RN34 presenta baches, animales en banquina y sectores con maquinaria entre Pichanal, Embarcación, Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza. En algunos puntos también hay circulación lenta por obras y tránsito pesado.

La RN50, a la altura de Río Pescado, tiene media calzada habilitada en el kilómetro 42. En la zona de Metán, la RN9/34 registra trabajos y baches entre Rosario de la Frontera, Metán y Cabeza de Buey.

La red provincial también muestra varios puntos críticos. En Rivadavia, la RP156 está intransitable por agua acumulada, mientras que la RP13 tiene agua y lodo y obliga a usar caminos alternativos en algunos sectores.

En Chicoana, la RP33 presenta niebla y una visibilidad de apenas 60 metros. También hay advertencias por animales sueltos en rutas de Orán, San Martín y Anta, además de ripio, pozos, malezas y calzadas deterioradas en otros departamentos.

En Los Andes e Iruya aparecen tramos con ripio, lodo y caminos de cornisa que requieren especial cuidado. En Iruya, además, se aconseja no cruzar arroyos si llevan agua.

Defensa Civil pidió reducir la velocidad, respetar la señalización y consultar el estado de los caminos antes de viajar.