Suman firmas para declarar a Milei persona non grata en París

Una petición franco-argentina en Francia para que el concejo y la alcaldía de París declaren “persona non grata” al presidente Javier Milei recoge firmas en la plataforma digital change.org. La propuesta recibió el empuje de la asociación Observatorio de Argentina Contemporánea y cuenta con la firma de personalidades del ambiente intelectual, artístico y político local.

La iniciativa ciudadana busca aprovechar la visita que prepara el presidente Milei a Francia para el “ArgentinaWeek”, un evento organizado por la embajada argentina en París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, que busca promover inversiones francesas y europeas en Argentina. Se prevé que el presidente Emmanuel Macron reciba en el Palacio del Elíseo a su par argentino el viernes 2 de octubre.

El documento expuesto en la plataforma digital realiza un balance de la gestión del presidente Milei para justificar su petición a las autoridades parisinas. En su introducción señala que en tres años de gestión la políticas de recortes y ajuste fiscal provocaron “la pérdida del poder adquisitivo, despidos masivos de funcionarios, retrocesos en los derechos laborales… que afectan a la universidad pública, la investigación, la educación, la cultura y los hospitales...”.

A continuación, el documento hace un repaso de algunos de los principales escándalos de corrupción como $Libra, ANDIS o el actual caso de Fernando Cerimedo, que salpica también a Milei. Y luego de una enumeración de las políticas hostiles para con la sociedad, se destaca “el caso de la Casa de Argentina”, que está situada en la Ciudad Internacional Universitaria de París. “Desde la nominación de Santiago Muzio como director en 2024, la Casa Argentina se encuentra en el corazón de una polémica creciente”, advierte el texto.

Parte de esta polémica la explica el diputado parisino Rodrigo Arenas, por La Francia Insumisa, que firmó también la iniciativa que promueve la declaración de persona non grata de Milei: “Soy diputado por la comuna 14 de París, donde está la Ciudad Universitaria, y la Casa Argentina retiró la placa que conmemoraba a los desaparecidos de la última dictadura argentina” a comienzos de año. Arenas, que es hijo de exiliados chilenos, vivió el gesto de Muzio como un insulto a los valores republicanos y a París. El diputado insumiso opina que “las órdenes (de retirar la placa) las da el negacionista Milei. Él está del lado de los que matan al pueblo y yo soy representante del pueblo de Francia”, dejando así en claro su total rechazo a “ese personaje”.

Como parte de la agenda de actividades militantes para el 30 de septiembre, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia convoca a una manifestación al mismo tiempo que Milei probablemente se encuentre en la embajada argentina.

El periodista argentino Carlos Schmerkin, que es parte de la iniciativa que promueve declarar persona non grata a Milei, sostuvo: “Queremos crear una dinámica donde se discutan estos temas en el Concejo Deliberante de París y el propio alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, se defina sobre si apoya las luchas democráticas de Argentina”.

El documento que recoge firmas en Change destaca otro aspecto de la polémica desatada por Muzio desde que dirige la Casa Argentina: “Se han organizado actividades de la extrema derecha europea”, transformando la sede argentina en una suerte de unidad básica extremista, lo que en criterio del diputado Arenas representa “un acto de injerencia y una provocación”.

Página12