Cambio climático: la ONU da por casi inevitable superar los 1,5 °C

El mundo se encamina a superar los 1,5 °C de calentamiento global respecto de los niveles preindustriales, un escenario que Naciones Unidas considera prácticamente inevitable ante la insuficiente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El umbral de 1,5 °C constituye uno de los principales objetivos del Acuerdo de París y fue establecido para limitar los impactos más graves del cambio climático. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que el desafío ya no será únicamente evitar cruzarlo, sino impedir que el calentamiento avance demasiado por encima de ese nivel o se mantenga allí durante un período prolongado.

Incluso bajo escenarios favorables, el aumento de la temperatura global podría ubicarse alrededor de 1,8 °C. Cada fracción adicional de grado aumenta la probabilidad de olas de calor más intensas, sequías, incendios, inundaciones, pérdida de ecosistemas, retroceso de glaciares y aumento del nivel del mar.

Para Argentina, el escenario implica mayores temperaturas, cambios en el régimen de lluvias y una presión creciente sobre la disponibilidad de agua. También se proyectan impactos sobre la agricultura, la producción de alimentos y las ciudades expuestas a inundaciones y olas de calor.

La situación resulta especialmente sensible en la Patagonia, donde se prevé una reducción de las precipitaciones y la continuidad del retroceso de los glaciares, con posibles consecuencias sobre las reservas de agua y los ecosistemas regionales.

Naciones Unidas remarca, sin embargo, que superar los 1,5 °C no vuelve inútil la acción climática. El objetivo pasa por limitar al máximo el pico de calentamiento, acelerar la reducción de emisiones y avanzar hacia niveles netos cero.

La advertencia es que el margen de acción es cada vez menor, pero cada décima de grado que pueda evitarse reduce los riesgos y los daños futuros.