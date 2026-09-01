Reino Unido le contestó a Trump por las Malvinas: “Los isleños manifestaron su deseo de ser un territorio británico”

El gobierno británico salió al cruce de Donald Trump luego de que el presidente de Estados Unidos declarara que está revisando la posición de su país sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

La declaración de Trump reavivó la tensión diplomática con el Reino Unido y generó preocupación en Downing Street.

Un vocero oficial del primer ministro británico aseguró que la postura del Reino Unido sobre las Malvinas “fue expresada muy claramente” y que “no cambió”.

“Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, enfatizó el portavoz.

El Reino Unido defendió la autodeterminación de los isleños

Consultado sobre la importancia de que Estados Unidos respete la posición británica, el vocero insistió: “La posición del gobierno es cristalina… La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de autodeterminación de los isleños es primordial”.

Respecto a la posibilidad de que Trump utilice la cuestión Malvinas para presionar a Londres a aumentar el gasto en defensa, el funcionario británico respondió: “Los comentarios del presidente son tema de su equipo. Pero en materia de defensa, el primer ministro fue claro desde su primer día en el cargo: cumpliremos nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados en gasto militar, y no ha cambiado de postura”.

Las declaraciones de Trump surgieron luego de que se conociera que Estados Unidos podría condicionar su respaldo a la soberanía británica sobre las islas si el Reino Unido no incrementa su presupuesto de defensa.

Trump reavivó la disputa y puso presión sobre el gasto militar británico

El lunes, Trump fue consultado sobre si está revisando la posición de Estados Unidos respecto al archipiélago, cuya soberanía reclama la Argentina.

“Siempre reviso cada posición, esa es solo una de muchas”, respondió el expresidente, dejando abierta la posibilidad de un cambio en la política estadounidense.

Desde 1982, Washington evitó tomar partido en la disputa por las Malvinas. Sin embargo, las palabras de Trump se conocieron tras un informe que sugiere que Estados Unidos podría lanzar un ultimátum a Londres sobre la soberanía de las islas si no aumenta el gasto en defensa.

El planteo llega en un mal momento para el primer ministro británico Burnham y para su ministro de Economía, John Healey, cuyo primer presupuesto —previsto para el 28 de octubre— no comprometerá el 3% del PBI en gasto de defensa para 2030.

El gobierno británico promete aumentar el presupuesto militar

En paralelo a la polémica, Healey manifestó su intención de “revitalizar” la relación especial con Estados Unidos, y declaró a The Times que, “al igual que en defensa, Estados Unidos es el socio económico más importante del Reino Unido”.

Healey subrayó que el Reino Unido es el mayor inversor en 21 estados de EE.UU. y que más de 1,3 millones de británicos trabajan en empresas estadounidenses.

Healey, que renunció como secretario de Defensa tras criticar el bajo gasto militar del gobierno anterior, ratificó su compromiso de elevar el presupuesto de defensa al 3% del PBI, con el objetivo de alcanzar el 3,5% para 2035, tal como se acordó en la cumbre de la OTAN en La Haya.

“El mundo se ha vuelto más peligroso. Las amenazas aumentan y estamos redoblando los esfuerzos”, afirmó Healey, quien reconoció que las decisiones más difíciles recaen sobre el canciller y el primer ministro.

TN