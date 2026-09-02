La ONU advierte que el mundo superará pronto un umbral clave del calentamiento global

El mundo está cada vez más cerca de superar un umbral clave de la crisis climática: un nuevo informe de la ONU alerta que el planeta cruzará pronto los 1,5 °C de calentamiento respecto de la era preindustrial, la meta que los países fijaron en el Acuerdo de París para evitar daños más graves, aunque todavía ve margen para mitigar el impacto si las emisiones se reducen.

La advertencia figura en un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que plantea un mundo más ambientalmente peligroso para personas y ecosistemas, aunque sostiene que todavía es posible disminuir el riesgo si los países aceleran sus políticas climáticas.

El informe de la ONU parte de un dato central: con la trayectoria actual, el planeta ya no logrará mantenerse por debajo de ese umbral en el corto plazo.

Aun así, el organismo considera que limitar cuánto se supera esa marca y durante cuánto tiempo puede hacer una diferencia concreta sobre los daños que enfrentarán comunidades, economías y sistemas naturales.

“Debemos hacer que el exceso sea lo más pequeño y breve posible”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, al presentar el documento.

Según dijo, eso exige “acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables, reducir drásticamente la contaminación por metano y proteger las tierras, los bosques y los océanos”.

“Cada fracción de grado costará vidas”: superar el umbral implica más daños y menos margen de adaptación

La meta de 1,5 °C quedó consagrada en el Acuerdo de París de 2015 como el límite deseable para evitar consecuencias climáticas de mayor escala.

Rebasarlo no significa un colapso inmediato, pero sí un aumento de los riesgos, porque cada décima adicional de calentamiento incrementa la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos.

El PNUMA advierte que, una vez superado ese nivel, se multiplicarán los impactos sobre la salud humana, la producción de alimentos, el acceso al agua y la estabilidad de los ecosistemas.

En términos concretos, eso supone olas de calor más peligrosas, inundaciones más destructivas, incendios forestales más difíciles de contener y un deterioro más marcado de las condiciones de vida en regiones vulnerables.

También crece el riesgo para los pequeños Estados insulares y las ciudades costeras bajas, más expuestos al aumento del nivel del mar.

El informe además menciona la posibilidad de cruzar puntos de inflexión irreversibles, entre ellos la pérdida parcial de capas de hielo en la Antártida occidental y Groenlandia, o la degradación de sectores de la Amazonia.

“Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles”, señaló Guterres.

El informe de la ONU sostiene que todavía se puede volver a bajar la temperatura

Pese al diagnóstico, el documento no plantea que todo esté definido. La hipótesis que analiza el organismo es que el calentamiento supere temporalmente los 1,5 °C, pero que luego pueda volver a ubicarse por debajo de ese nivel hacia finales de siglo. Para eso, el exceso debería ser limitado y corto, acompañado por recortes drásticos de emisiones y medidas de adaptación sostenidas.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, remarcó que “podemos y debemos volver al buen camino”. En esa línea, sostuvo que la respuesta debe combinar mitigación, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia, en lugar de tratar cada dimensión como una etapa separada.

Esa combinación aparece en el informe como una estrategia en tres frentes: respuesta inmediata, adaptación y contención, y resiliencia a largo plazo. La idea es actuar al mismo tiempo para frenar el calentamiento, reducir daños inevitables y preparar a las sociedades para convivir con un clima más hostil que el del pasado reciente.

Uno de los autores del informe, el investigador Andy Reisinger, dijo que el documento funciona como “una llamada de atención a gobiernos e industrias”, pero no como una razón para abandonar la meta de 1,5 °C a largo plazo. En su evaluación, adaptarse será cada vez más importante, aunque hay límites para esa respuesta, por lo que reducir emisiones sigue siendo la condición central.

Reducir emisiones sigue siendo la medida decisiva, incluso si hace falta retirar carbono

El documento insiste en que la prioridad sigue siendo una: limitar con urgencia las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso incluye avanzar hacia el cero neto, acelerar la salida de los combustibles fósiles, ampliar el uso de energías renovables y reducir de manera fuerte la contaminación por metano.

Además, el informe contempla la necesidad de retirar dióxido de carbono de la atmósfera para ayudar a revertir la curva de temperatura. Entre las opciones menciona la restauración de ecosistemas y la forestación, junto con tecnologías de captura directa de carbono del aire y su almacenamiento.

Sin embargo, el PNUMA aclara que esas herramientas no sustituyen la reducción de emisiones y que su despliegue requiere marcos de gobernanza sólidos para evitar efectos negativos.

Ese punto también aparece en las repercusiones de especialistas relevadas por Science Media Centre. Richard Betts, profesor de impactos climáticos de la Universidad de Exeter, sostuvo que el mundo debe “trabajar duro para limitar el daño”, aumentar con urgencia la adaptación y la resiliencia para proteger a las poblaciones y ecosistemas más vulnerables, y avanzar hacia emisiones netas cero para que el calentamiento quede lo más cerca posible de 1,5 °C.

En la misma línea, el investigador Raffaele Bernardello, del Barcelona Supercomputing Centre (BSC), señaló que “cada fracción de grado y cada año por encima de 1,5 °C importan” y deben reducirse al mínimo. Según explicó, el informe plantea tres fases conectadas —respuesta inmediata, contención y resiliencia de largo plazo— y remarca que mitigación y adaptación deben pensarse como partes del mismo problema.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez, presidente de la Asociación Meteorológica Española, consideró que el escenario sigue siendo “factible y esperanzador” si el sobrepaso no supera unas pocas décimas de grado y dura un período acotado. Aun así, advirtió que volver a bajar la temperatura exigirá no solo reducción urgente de emisiones, sino también métodos a gran escala para remover carbono de la atmósfera.

La ventana para evitar un daño mayor sigue abierta, pero se achica

La advertencia de la ONU llega después de meses marcados por récords de temperatura, incendios, inundaciones y otros desastres que mostraron hasta qué punto el cambio climático dejó de ser una proyección lejana. Lo que está en juego ya no es solo una meta diplomática, sino la capacidad de limitar pérdidas humanas, sociales y ambientales en las próximas décadas.

Las reacciones internacionales al informe agregan una dimensión concreta a ese diagnóstico. Reisinger advirtió que el fracaso en la reducción de emisiones ya se traduce en muertes asociadas al calor, alteraciones en la producción de alimentos, pérdidas de hielo en regiones montañosas y polares y episodios repetidos de blanqueamiento masivo de corales.

Esa acumulación de impactos no se distribuye de manera pareja. El informe y los especialistas coinciden en que los costos recaerán con más fuerza sobre comunidades vulnerables, regiones costeras, pequeños Estados insulares y poblaciones con menor capacidad de adaptación.

El mensaje final del informe es incómodo, pero no resignado. El mundo no llegará a tiempo para evitar del todo el sobrepaso de 1,5 °C, aunque todavía puede decidir cuán alto será ese exceso, cuánto durará y qué parte del daño podrá evitarse.

Infobae