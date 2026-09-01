El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una aprobación del 33%, uno de los niveles más bajos de su carrera política, mientras los demócratas muestran mayor entusiasmo de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Trump cae al 33% de aprobación y los demócratas llegan mejor a las elecciones
El Mundo01/09/2026
Una encuesta mostró un bajo respaldo al presidente y una mayor motivación de los votantes demócratas para los comicios de noviembre.
El porcentaje de estadounidenses que aprueba la gestión de Trump se mantuvo sin cambios por tercera medición consecutiva. El resultado refleja un escenario de amplia insatisfacción con la situación económica y la guerra en Irán, dos de los principales factores que pesan sobre la imagen del mandatario.
Los datos corresponden a un sondeo de Reuters/Ipsos, realizado durante cuatro días entre 1.167 adultos estadounidenses. El estudio también advierte que la baja aprobación de Trump podría convertirse en un problema para el Partido Republicano, que buscará conservar sus ajustadas mayorías en el Congreso en las elecciones de noviembre.
La aprobación actual se encuentra muy por debajo del 47% registrado al comienzo de su actual mandato. También es inferior al nivel más bajo alcanzado por su predecesor, el demócrata Joe Biden, quien llegó al 35% de aprobación en octubre de 2024.
Los demócratas muestran mayor entusiasmo para noviembre
Uno de los datos que más atención genera en la encuesta es la diferencia en el nivel de entusiasmo entre los dos grandes partidos. El 46% de los votantes que se identifican como demócratas aseguró estar "muy entusiasmado" con votar en noviembre, frente al 31% de los republicanos.
La ventaja también aparece entre los votantes independientes cuando se les pregunta qué partido elegirían si las elecciones al Congreso se realizaran hoy. El 36% optó por los demócratas, mientras que el 22% se inclinó por los republicanos.
El escenario supone una señal favorable para la oposición de cara a unos comicios en los que estarán en juego las bancas del Congreso. Para los republicanos, el nivel de aprobación de Trump puede convertirse en un factor determinante en la campaña.
El costo de vida y la guerra en Irán, entre las principales preocupaciones
El malestar económico aparece como otro de los puntos centrales del sondeo. Cerca del 71% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump respecto del costo de vida, una cifra que incluye a cuatro de cada diez republicanos.
Durante el último mes, además, los encuestados registrados señalaron que el Partido Demócrata tiene mejores ideas para la economía que el Partido Republicano. Se trata de la primera vez en casi una década que los demócratas consiguen ubicarse por delante de los republicanos en esa cuestión.
La inflación también representa un problema para la Casa Blanca. Al igual que ocurrió durante la presidencia de Biden, Trump enfrenta críticas por los altos niveles de precios, mientras que el valor de la gasolina aumentó desde que Estados Unidos comenzó a bombardear Irán en febrero.
La encuesta indicó que apenas el 36% de los estadounidenses aprueba la guerra. Aunque el conflicto atravesó períodos prolongados de calma, durante los últimos días Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques con misiles.
Desde el comienzo de la guerra, además, Irán bloqueó en gran medida un importante punto de tránsito para el comercio mundial de petróleo, lo que sumó presión sobre el mercado energético y sobre los precios de los combustibles.
El sondeo de Reuters/Ipsos tiene un margen de error de tres puntos porcentuales en cualquier dirección y vuelve a mostrar un escenario desafiante para Trump mientras se acercan las elecciones de mitad de mandato.
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