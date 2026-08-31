Estela Méndez: “La causa contra Pablo López sigue abierta”

Estela Méndez, dirigente y denunciante del concejal Pablo López, aseguró en N&N por Aries que la causa judicial no se encuentra cerrada y cuestionó las interpretaciones surgidas tras conocerse un archivo parcial del expediente.

Según explicó, la investigación continúa respecto a la causa vinculada con presuntos delitos contra la integridad sexual en Salta. En cambio, sostuvo que aquellos episodios que, según su presentación, habrían ocurrido en Misiones y Brasil no pueden ser investigados por la Justicia salteña y deberán tramitarse en las jurisdicciones correspondientes.

“No es que se haya archivado la causa. La causa sigue abierta”, afirmó.

Méndez señaló además que los teléfonos secuestrados continúan bajo resguardo judicial y que sus abogados impulsarán las actuaciones vinculadas con los hechos denunciados fuera de la provincia.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que esto tenga una resolución”, manifestó.

Como antecedente, el expediente se inició en julio de 2025 a partir de una denuncia presentada por Méndez contra López por hechos que, según sostuvo, habrían ocurrido entre 2019 y 2025 en el marco de una relación personal y laboral.

La presentación incluyó acusaciones por violencia física, psicológica, económica y sexual. El caso tomó mayor repercusión tras la difusión de audios atribuidos al entonces dirigente de La Libertad Avanza, en los que presuntamente condicionaba la devolución de parte del salario de la denunciante a favores sexuales. López negó las acusaciones y también desconoció la autenticidad de las grabaciones.

En el tramo político de la entrevista, afirmó que continúa afiliada a La Libertad Avanza, aunque aseguró estar apartada de la estructura partidaria en Salta. Dijo mantener vínculos con dirigentes nacionales, pero descartó militar actualmente para el espacio provincial y volvió a cuestionar a la senadora Emilia Orozco por su alejamiento.