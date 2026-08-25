Peluquería, un oficio en auge que requiere formación y constancia

Cada 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero, una fecha que pone en valor un oficio que para muchas familias también se transmite entre generaciones. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Luis Báez, capacitador de la Escuela de Emprendedores y responsable de Elegant, contó cómo comenzó su recorrido en una actividad que forma parte de su historia familiar.

“Pertenezco a una cuarta generación de peluqueros de la familia. Comencé con 14 años”, recordó aunque aclaró que terminado el secundario recién se incorporó al salón familiar y comenzó a ejercer el oficio.

La tradición había comenzado con su bisabuelo, el primer barbero de la familia. Con los años, algunos integrantes se orientaron hacia la peluquería femenina y otros hacia la masculina. Báez retomó la barbería como cuarta generación, aunque decidió trabajar en ambas áreas y agregó una faceta nueva dentro de la familia: “Soy el único que trabaja tanto con hombres como con mujeres, y el primero que se dedica a enseñar”.

De aprender el oficio a enseñar una salida laboral

Antes de la pandemia, Báez decidió profundizar su formación y realizó una especialización para convertirse en educador junto a profesionales de Buenos Aires. “Pasé de trabajar, especializarme y crecer para ser un guía de personas que estuvieron alguna vez en mí mismo punto”, señaló.

Actualmente dicta capacitaciones en la Escuela de Emprendedores, donde recibe alumnos de edades muy diferentes. Durante el cuatrimestre anterior participaron cerca de 120 estudiantes y alrededor de 80 completaron la formación. Para el segundo cuatrimestre volvió a iniciar con unos 120 inscriptos y, según indicó, alrededor de 90 ya se encuentran realizando prácticas.

Las edades van desde los 16 hasta los 45 o 46 años, una diferencia que, lejos de dividir los cursos, termina favoreciendo el intercambio. Para Báez, uno de los resultados más significativos aparece cuando sus alumnos logran transformar lo aprendido en un trabajo propio.

“Un poco que está de moda y que tiene una salida laboral inmediata. El tema es tener la disciplina y constancia para que esa salida laboral rápida se convierta en una cartera de clientes y que eso se convierta en un sueldo”, concluyó.