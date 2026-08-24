Juan Carlos Bernasconi presenta “Cuando bajaron los ángeles” en la Biblioteca Provincial

El arquitecto y escritor Juan Carlos Bernasconi presentará este jueves 27 de agosto su nuevo libro de poemas, “Cuando bajaron los ángeles”, en la Biblioteca Provincial de Salta.

La actividad comenzará a las 19 horas en la Sala Walter Adet, ubicada en el complejo de Belgrano y Sarmiento, y contará con la participación de escritores y músicos invitados.

La presentación estará a cargo de Rolando Vargas, de Editorial El Demiurgo. Además, habrá lecturas de Víctor Fernández Esteban, Sonia Diez Gómez y el propio Vargas, quienes compartirán distintos textos de la obra de Bernasconi.

La propuesta también tendrá un componente musical con la participación del Dúo Wilde Vercellese, que interpretará música barroca durante el encuentro.

“Cuando bajaron los ángeles” constituye una nueva incursión literaria de Bernasconi, reconocido también por su trayectoria como arquitecto, y será presentado en una actividad organizada con el acompañamiento de la Coordinación General de Bibliotecas y Archivos y la Secretaría de Cultura de Salta.