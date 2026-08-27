Litio en Salta: Ganfeng Lithium proyecta alcanzar las 200 mil toneladas anuales

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con las máximas autoridades globales de Ganfeng Lithium Group y Lithium Argentina AG. Durante el encuentro, los ejecutivos presentaron un balance sobre la evolución de sus operaciones en la Puna salteñas y el plan de desarrollo de los proyectos litíferos Pozuelo Pastos Grandes y Mariana.

Xiaoshen Wang, presidente de Ganfeng Lithium Group, detalló con relación al proyecto de Pozuelo Pastos Grandes que la empresa prevé escalar en diferentes etapas y llegar a una producción de 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio. En tanto, con el proyecto Mariana se proyecta la producción de 50.000 toneladas anuales.

El directivo destacó que la compañía está trabajando con las comunidades kollas de Tolar Grande, Pastos Grandes y Pocitos, donde se emplazan los proyectos.

En tanto, el ministro de Producción y Minería de la Provincia, Ignacio Lupión, resaltó que las grandes compañías siguen mirando e invirtiendo en Salta tanto por los recursos estratégicos que posee y el mundo demanda, como por su seguridad jurídica y previsibilidad institucional.

Además, destacó las inversiones proyectadas por Ganfeng Lithium para los próximos años en la provincia e insistió en profundizar el trabajo conjunto y cooperativo entre las empresas, comunidades y el Estado provincial.

En este sentido recordó que en Salta se impulsa una minería con consenso, licencia social y sustentabilidad como ejes primordiales. Por ello enfatizó que el crecimiento debe traducirse en oportunidades para las comunidades, generación de empleo local y desarrollo de proveedores. “El trabajo con las comunidades empieza desde el primer día y debe continuar hasta el último día de producción de litio, de cobre, de oro y de todos nuestros recursos naturales”, expresó Lupión. Y añadió: “Comunidad incluye a las de la Puna, a la de toda la provincia, a los proveedores. Todos somos comunidad y hay que trabajar en conjunto. Es una convivencia permanente” y especificó que se está fiscalizando.

La compañía desarrolla en Salta el proyecto Mariana con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para producir 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio.

El proceso industrial comprende una etapa de extracción y concentración en la Puna y otra fase de procesamiento en la planta del Parque Industrial de General Güemes. Actualmente se encuentra en etapa de ramp up, habiendo registrado en el primer trimestre de 2026 una producción de 600,59 toneladas y alcanzando en el segundo trimestre las 1.320 toneladas.

En materia energética, se abastece mediante un parque solar propio de 120 MW, previendo sumar 30 MW adicionales dentro de la aprobación ambiental concedida para 150 MW. Asimismo, la empresa tramita ante la Secretaría de Minería la instalación de una planta piloto de Extracción Directa de Litio (DLE).

En cuanto al proyecto Pozuelos Pastos Grandes, en noviembre del año pasado se aprobó la DIA para producir 50.000 Tn anuales de carbonato de litio. La empresa prevé escalar en diferentes etapas y llegar a una producción de 150.000 Tn anuales.

Participaron de la reunión Li Lianbing, fundador y chairman de Ganfeng Lithium junto a Wang Xiaoshen, vice chairman y presidente de Ganfeng Lithium; Jason Luo, CEO & presidente de Ganfeng Lithium Latinoamérica; Sam Pigott, CEO de Lithium Argentina (LAR); Lucio Zhang, director de desarrollo de negocios de Ganfeng Lithium Latinoamérica y Juan Martín Gilly, director de legales y relaciones institucionales y comunitarias de Ganfeng Lithium Latinoamérica.

Por la Provincia, además del ministro de Producción y Minería, estuvo presente el secretario del área, Gustavo Carrizo.