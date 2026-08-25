Con el sol del 2027 asomando, el Gobierno ensaya una posición más acuerdista con algunos gobernadores con el objetivo de blindar la reelección de Javier Milei, la meta central en cuarteles violetas. En ese marco, la Casa Rosada estudia la posibilidad de sellar nuevas alianzas con mandatarios dialoguistas en los distritos.
Milei le abre la puerta a los acuerdos electorales con los gobernadores
Política25/08/2026
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que estudian provincia por provincia para saber qué decisión tomar en 2027.
Este martes, en su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó los contactos con los mandatarios y aseguró que podrían traducirse en futuras confluencias para competir en los comicios del año próximo, donde no solo se elegirá presidente y vice, sino también mandatarios en 22 jurisdicciones.
Actualmente, La Libertad Avanza (LLA) mantiene acuerdos con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). El año pasado, también cerró filas con el porteño Jorge Macri y sostuvo un pacto tácito con el puntano Claudio Poggi. Ahora, no solo espera sostener esos entendimientos sino ampliarlos a otras latitudes.
Guiño a los acuerdos con gobernadores
Ravier anticipó que La Libertad Avanza "va a jugar un rol en las 24 provincias porque tiene un armado para ello". "Habrá que definir caso por caso que rol jugará: si es con candidatos propios o si es con otros partidos. Es muy temprano para dar una definición", dijo.
En ese marco, reconoció que al oficialismo no le alcanzan los votos propios en el Congreso, por lo que requiere del apoyo permanente de las provincias. Por ese motivo -aclaró- el diálogo "es permanente".
"Diego Santilli está permanentemente en reunión con las provincias y sus representantes. Eso va a tener resultados para la campaña, las listas y el escenario electoral", confió el funcionario en diálogo con la prensa.
Comentó, a la par, que esos contactos también son competencia de la mesa política, un espacio que comanda Karina Milei y que incluye a Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Santiago Caputo, Eduardo "Lule" Menem. Ignacio Devitt y Fabián Fernández, y que se reunirá este martes.
Para el Gobierno, el objetivo es sellar la reelección de Javier Milei. Por eso, todas las piezas deben moverse en esa sintonía, incluso si eso conlleva acordar con gobernadores dialoguistas, una idea que Karina rechazaba en 2025.
Actualmente, como contó Ámbito, hay un puñado de mandatarios a los que apunta la Casa Rosada con miras al 2027. Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy) son algunos de ellos.
Este lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se mostró en Salta con Sáenz y lanzó una frase que dejo tela para cortar. "El que se mete con el gobernador se mete conmigo", dijo, luego de que dirigentes libertarios de la provincia le negaran el saludo al mandamás.
El episodio encendió las especulaciones sobre un posible acuerdo con la líder norteño.
En la órbita peronista aparecen Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), aunque el acercamiento con ellos, a priori, es más lejano. El misionero Hugo Passalacqua, en tanto, ensaya una postura más opositora y se aleja de la órbita libertaria.
Se descuenta que numerosas provincias desdoblarán las elecciones el año próximo. Hasta el momento, el único que lo oficializó fue el tucumano Jaldo, quien convocó a los comicios vernáculos para el domingo 9 de mayo. Otros distritos también podrían ir a las urnas entre abril y junio.
Ámbito
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