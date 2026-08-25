Caputo volvió a cuestionar al periodismo y pidió una ley para castigar “mentiras e injurias”

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a apuntar contra un sector del periodismo y planteó la necesidad de avanzar con una ley que establezca sanciones frente a lo que considera publicaciones falsas o acusaciones sin pruebas.

La reacción del titular del Palacio de Hacienda se produjo a partir de una nota periodística titulada “Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”, que hacía referencia a los cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia periodistas y medios de comunicación.

Caputo respondió invirtiendo el planteo del artículo. “El título debiera ser exactamente el opuesto: ‘Recrudece el ataque DEL periodismo’”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Y agregó: “Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”.

El funcionario profundizó su cuestionamiento en un segundo mensaje, en el que tomó como ejemplo una publicación que lo vinculaba con empresarios y compañías que, aseguró, desconoce.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un Grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, sostuvo Caputo.

Caputo pidió una ley contra publicaciones sin sustento

En ese mismo mensaje, el ministro fue un paso más allá y planteó que la Justicia debería intervenir frente a este tipo de situaciones.

“La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, afirmó.

Para Caputo, no debería quedar sin consecuencias la difusión de información que, según su interpretación, no tenga pruebas que la respalden, pese al derecho periodístico de resguardar sus fuentes. “No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, completó.

Las declaraciones vuelven a colocar en discusión la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. En este caso, Caputo no se limitó a cuestionar el contenido de determinadas publicaciones, sino que introdujo la posibilidad de avanzar con una modificación normativa para establecer algún tipo de sanción frente a informaciones que considere falsas o injuriosas.

El ministro también buscó diferenciar entre las críticas dirigidas desde el oficialismo hacia periodistas y lo que definió como ataques originados en algunos medios. Para Caputo, el problema no estaría únicamente en la reacción de los funcionarios, sino en las acusaciones que, según sostuvo, se publican sin respaldo.

Su planteo se conoció luego de que la nota periodística mencionara una intensificación de las críticas de Milei hacia periodistas durante la última semana. Caputo respondió directamente a esa interpretación y sostuvo que el fenómeno debería leerse en sentido inverso.

Así, el titular de Economía abrió otro frente de debate: hasta dónde llegan las responsabilidades de los medios frente a una publicación cuestionada y qué herramientas legales deberían existir cuando un funcionario considera que una información es falsa.

Por ahora, Caputo no dio precisiones sobre qué características debería tener la ley que propone ni qué conductas concretas deberían ser alcanzadas por una eventual normativa. Su mensaje se concentró en reclamar consecuencias para quienes, a su entender, difundan acusaciones sin sustento.

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