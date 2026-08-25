Autopista del Valle de Lerma: abre el primer tramo este año y apuntan a La Merced en 2027

Después de la primera habilitación, las obras seguirán por Los Ballesteros hasta alcanzar la Ruta 22, a la altura de La Merced.
 
 
 
Salta25/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

22889-se-espera-la-habilitacion-del-primer-tramo-de-la-autopista-del-valle-de-lerma-a-fin-de-anio

El Gobierno provincial proyecta habilitar a mitad de 2027 un nuevo tramo de la Autopista del Valle de Lerma hasta la altura de La Merced, según adelantó el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo.

En diálogo con N&N por Aries, el funcionario explicó que la obra, de 22 kilómetros en total, se habilitará progresivamente a medida que se completen los distribuidores previstos sobre la traza.

peaje-cabeza-bueyViajar de Salta a Rosario de la Frontera podría costar unos $9.000 solo en peajes

La primera etapa entre las rutas provinciales 24 y 23 ya había sido anunciada para fin de este año. La novedad es que, una vez superado ese sector, los trabajos continuarán por el cruce de Los Vallistos hasta alcanzar la Ruta 22, a la altura de La Merced, con la intención de habilitar ese tramo a mitad del próximo año.

images?q=tbn:ANd9GcT3qD6KIEI4UDclmbzVq5Abet6jsArfQeCkX6bEQLS0meI9o8nH_jmb6aPa&s=10“No avanzó un kilómetro”: duro reclamo de Vialidad por la Ruta 51

Macedo agregó que la Provincia ya tiene liberados los primeros 16 kilómetros de la traza, hasta la altura del río Rosario. Esto implica que las expropiaciones correspondientes ya fueron realizadas y que la constructora podrá sumar nuevos frentes para acelerar los trabajos.

Además, hace aproximadamente un mes comenzó la excavación del canal colector pluvial, que acompañará a la autopista y permitirá derivar hacia el río Rosario el agua proveniente de las lluvias de verano. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail