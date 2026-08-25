Autopista del Valle de Lerma: abre el primer tramo este año y apuntan a La Merced en 2027

El Gobierno provincial proyecta habilitar a mitad de 2027 un nuevo tramo de la Autopista del Valle de Lerma hasta la altura de La Merced, según adelantó el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo.

En diálogo con N&N por Aries, el funcionario explicó que la obra, de 22 kilómetros en total, se habilitará progresivamente a medida que se completen los distribuidores previstos sobre la traza.

La primera etapa entre las rutas provinciales 24 y 23 ya había sido anunciada para fin de este año. La novedad es que, una vez superado ese sector, los trabajos continuarán por el cruce de Los Vallistos hasta alcanzar la Ruta 22, a la altura de La Merced, con la intención de habilitar ese tramo a mitad del próximo año.

Macedo agregó que la Provincia ya tiene liberados los primeros 16 kilómetros de la traza, hasta la altura del río Rosario. Esto implica que las expropiaciones correspondientes ya fueron realizadas y que la constructora podrá sumar nuevos frentes para acelerar los trabajos.

Además, hace aproximadamente un mes comenzó la excavación del canal colector pluvial, que acompañará a la autopista y permitirá derivar hacia el río Rosario el agua proveniente de las lluvias de verano.