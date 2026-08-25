Aguas del Norte incorporó un GPS que ubicará redes con precisión centimétrica

Aguas del Norte adquirió un GPS geodésico de alta precisión que le permitirá realizar relevamientos topográficos de mayor extensión en menor tiempo, optimizando el servicio y el desarrollo de los proyectos que ejecuta.

Esta semana, técnicos del área Desarrollo Operacional de la compañía que brinda el servicio de agua y saneamiento recibieron la capacitación teórica y práctica en torno al funcionamiento de esta tecnología.

Con esta nueva herramienta se podrá mejorar la precisión del sistema de datos que se utiliza en la empresa, replantear infraestructura con mayor exactitud y, principalmente, avanzar en la simulación de redes de agua y cloacales, incorporando una nueva herramienta para el análisis y la toma de decisiones.

La jefa del Departamento Factibilidad y Desarrollo Operacional, Mariel Sánchez, explicó que se trata de un equipo de alta precisión para posicionamiento satelital. “En el proceso de modernización de la empresa estamos trabajando sobre la infraestructura y el relevamiento de la misma, para mejorar los procesos de proyectos de obra y replanteo de las mismas”, indicó.

Esta herramienta va a permitir ubicar con una precisión centimétrica la infraestructura que tenemos a cargo y relevar topográficamente áreas extensas en periodos más breves para, de esta manera, disminuir los tiempos de respuesta en el servicio y de los proyectos.