“No avanzó un kilómetro”: duro reclamo de Vialidad por la Ruta 51

El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, cuestionó con dureza la falta de inversión nacional en las rutas que atraviesan Salta y puso como principal ejemplo a la Ruta Nacional 51, clave para el Corredor Bioceánico.

En diálogo con N&N por Aries, Macedo sostuvo que tanto el gobierno nacional anterior como el actual mantuvieron una deuda con la infraestructura vial de la provincia. “La Ruta 51 no avanzó un kilómetro”, afirmó al referirse a los tramos pendientes hacia el paso de Sico.

El funcionario también apuntó contra Vialidad Nacional y sostuvo que recursos provenientes del impuesto a los combustibles no se habrían volcado en la magnitud necesaria al mantenimiento y construcción de rutas. “A Salta nos sigue perjudicando”, señaló.

Macedo planteó además que existe una mirada “muy poco federal” sobre la obra pública y aseguró que el interior mantiene niveles de mantenimiento y pavimentación muy bajos.

El director de Vialidad puso el foco en el Corredor Bioceánico y remarcó que gran parte de su recorrido entre Salta y Jujuy depende de rutas nacionales, especialmente la 34 y la 51.

También comparó la situación con los países vecinos y señaló que Paraguay, Brasil y Chile avanzaron con fuertes inversiones en infraestructura vial, mientras que Argentina todavía mantiene tramos pendientes de pavimentación.

Ante ese escenario, Macedo explicó que la Provincia decidió buscar financiamiento de organismos multilaterales para avanzar con sectores de la Ruta 51 ante la falta de obras nacionales.