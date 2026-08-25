Ruta 9/34: la nueva concesionaria tendrá un año para recuperar la calzada

El responsable de Vialidad de la provincia advirtió que la traza presenta sectores con fuertes deformaciones y detalló las primeras obligaciones de la concesionaria.
Salta25/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

multimedia.normal.a1b27c924dae9e4f.bm9ybWFsLndlYnA%3D

La nueva concesionaria de la Ruta Nacional 9/34 comenzaría a hacerse cargo de la traza en octubre y deberá encarar durante su primer año una serie de trabajos destinados a recuperar condiciones mínimas de seguridad.

El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, explicó en diálogo con N&N por Aries que el contrato prevé intervenciones sobre la cinta asfáltica, pintura horizontal, estabilización de banquinas y limpieza de cunetas y alcantarillas.

Según el funcionario, la concesión comprende el corredor desde el límite con Tucumán hasta San Pedro, Jujuy, incluido el acceso a Salta. La firma del contrato está prevista a partir del 2 de septiembre y, tras los pasos administrativos, la empresa tomaría posesión en octubre.

peaje-cabeza-bueyViajar de Salta a Rosario de la Frontera podría costar unos $9.000 solo en peajes

Macedo describió un panorama complicado sobre varios sectores de la ruta. Señaló que no sólo existen problemas entre Rosario de la Frontera y Metán, sino también desde Metán hacia el límite con Jujuy y en el ingreso a la Capital, donde advirtió deformaciones pronunciadas de la calzada.

Hasta que se produzca el traspaso, Vialidad Provincial continuará realizando tareas menores en el acceso a Salta, como bacheo y corte de pasto, mientras que la empresa Vialmani seguirá interviniendo entre Rosario de la Frontera y Metán.

La concesión tendrá una duración de 20 años y, una vez completada la autopista prevista entre Rosario de la Frontera y Yatasto, ese nuevo tramo también quedará bajo responsabilidad de la concesionaria.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail