Ruta 9/34: la nueva concesionaria tendrá un año para recuperar la calzada

La nueva concesionaria de la Ruta Nacional 9/34 comenzaría a hacerse cargo de la traza en octubre y deberá encarar durante su primer año una serie de trabajos destinados a recuperar condiciones mínimas de seguridad.

El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, explicó en diálogo con N&N por Aries que el contrato prevé intervenciones sobre la cinta asfáltica, pintura horizontal, estabilización de banquinas y limpieza de cunetas y alcantarillas.

Según el funcionario, la concesión comprende el corredor desde el límite con Tucumán hasta San Pedro, Jujuy, incluido el acceso a Salta. La firma del contrato está prevista a partir del 2 de septiembre y, tras los pasos administrativos, la empresa tomaría posesión en octubre.

Macedo describió un panorama complicado sobre varios sectores de la ruta. Señaló que no sólo existen problemas entre Rosario de la Frontera y Metán, sino también desde Metán hacia el límite con Jujuy y en el ingreso a la Capital, donde advirtió deformaciones pronunciadas de la calzada.

Hasta que se produzca el traspaso, Vialidad Provincial continuará realizando tareas menores en el acceso a Salta, como bacheo y corte de pasto, mientras que la empresa Vialmani seguirá interviniendo entre Rosario de la Frontera y Metán.

La concesión tendrá una duración de 20 años y, una vez completada la autopista prevista entre Rosario de la Frontera y Yatasto, ese nuevo tramo también quedará bajo responsabilidad de la concesionaria.