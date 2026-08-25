Reciclatón: hasta las 17 reciben residuos electrónicos en Portal Salta Shopping

Una nueva edición del Reciclatón se realiza este martes en la playa de estacionamiento de Portal Salta Shopping, donde los vecinos pueden acercar distintos tipos de residuos para su recuperación y reciclado.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales de la Municipalidad, explicó en diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries que la jornada se extenderá hasta las 17.

Entre los materiales que se reciben aparecen aparatos eléctricos y electrónicos, como lavarropas, heladeras, monitores, freezers, mouse, teclados y celulares.

También se pueden llevar papel, cartón, plásticos, latas de aluminio, plásticos duros, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado, que luego puede destinarse a la elaboración de biodiesel.

Ragno señaló que los residuos son retirados por distintas empresas para su posterior tratamiento y reutilización.

Además, recordó que el Reciclatón se realiza todos los meses y que una próxima jornada tendrá lugar el día 22 en la playa de estacionamiento de la Municipalidad, en avenida Paraguay 1240.