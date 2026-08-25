Estudiantes de la UNSa podrán realizar pasantías en la Municipalidad

Estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) podrán realizar pasantías y prácticas profesionales en diferentes áreas de la Municipalidad de Salta, a partir de un convenio firmado entre ambas instituciones.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Emiliano Durand y el rector de la UNSa, Miguel Nina, y está dirigido a alumnos de distintas carreras que se encuentren en etapas avanzadas de su formación.

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás Martorell, explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan sumar experiencia antes de finalizar sus carreras. “Los alumnos se reciben y no tienen una experiencia de trabajo, y las empresas no los contratan porque no tienen experiencia. Esto los va a ayudar a formarse”, señaló.

Según detalló, los estudiantes seleccionados podrán incorporarse como pasantes a distintas dependencias municipales de acuerdo con su formación y las necesidades de cada área.

“Se les da una oportunidad a estos estudiantes, que se van a poder postular a través de la página de la UNSa para poder formar parte del equipo de la Municipalidad como pasantes”, indicó Martorell.

El funcionario aclaró que la convocatoria no estará limitada por la edad de los postulantes, sino por su condición de estudiantes y el avance en sus respectivas carreras.

La Municipalidad ya cuenta con experiencias similares mediante acuerdos con otras instituciones educativas, entre ellas la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO) y la Universidad Católica de Salta.

Martorell señaló que la incorporación de la UNSa permitirá ampliar las posibilidades para que universitarios accedan a una práctica vinculada con el ámbito laboral antes de graduarse. “La idea es que puedan comenzar a formarse para el trabajo y, cuando terminen la universidad, estar más preparados”, concluyó.