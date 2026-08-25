Passalacqua busca autorización para tomar hasta US$387 millones de deuda

La Legislatura de Misiones comenzó a debatir el Presupuesto 2027 enviado por el gobernador Hugo Passalacqua, que contempla gastos por $5,206 billones y autoriza al Ejecutivo provincial a gestionar financiamiento por hasta US$387 millones.

El proyecto prevé recursos por alrededor de $4,48 billones y una necesidad de financiamiento cercana a los $788 mil millones. La discusión comenzó este lunes en la Comisión de Presupuesto, que durante aproximadamente un mes recibirá a cerca de 40 funcionarios y responsables de organismos públicos para explicar las partidas previstas.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento. El artículo 34 habilita al Gobierno provincial a gestionar hasta US$100 millones para obras de saneamiento, rutas, energía, comunicaciones, infraestructura social y productiva, conectividad y modernización. A esto se agregan otros US$287 millones que podrían provenir de organismos multilaterales, bancos de desarrollo y otras instituciones financieras.

La autorización legislativa, sin embargo, no significa que Misiones ya haya tomado esa deuda, sino que habilitaría al Ejecutivo a negociar y concretar esas operaciones dentro de los límites establecidos en la futura ley.

Otro eje de la discusión será la distribución del gasto. Salud, Educación y Bienestar Social concentrarán el 62,95% del presupuesto provincial, aunque esas áreas pierden participación relativa respecto del esquema vigente. Solo Salud tendrá asignados más de $1,249 billones, equivalentes al 23,99% del total.

En paralelo, el Gobierno apuesta a incrementar los recursos destinados al desarrollo económico y la infraestructura. Desde la administración de Passalacqua sostienen que el objetivo es sostener servicios esenciales y avanzar con obras pese a la reducción de recursos provenientes de Nación.

El Presupuesto continuará ahora su tratamiento en comisión y podrá sufrir modificaciones antes de llegar al recinto. La discusión pondrá bajo la lupa tanto las prioridades del gasto como la autorización solicitada por el Ejecutivo para ampliar sus herramientas de financiamiento durante 2027.