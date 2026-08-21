“Cajonean las causas contra el poder”: la fuerte acusación de Alejandro Saravia

Alejandro Saravia lanzó fuertes críticas contra el funcionamiento de la Justicia argentina y puso el foco en la relación que mantienen fiscales y procuradores con los gobiernos de turno. Según sostuvo, el mecanismo utilizado para designar a las máximas autoridades de los ministerios públicos termina condicionando su independencia.

En Cara a Cara, el exfiscal de Corte afirmó que quienes deben investigar al poder no deberían depender de una designación proveniente del propio Ejecutivo. “Las cabezas de los ministerios públicos, tanto nacionales como provinciales, no pueden ser puestas por el gobernador”, sostuvo, y planteó que esos cargos deberían ser electivos.

Saravia argumentó que el fiscal representa a la sociedad y tiene entre sus responsabilidades controlar que tanto los ciudadanos como el propio Estado cumplan las leyes. Sin embargo, advirtió que esa función queda comprometida cuando existe una relación política con quienes gobiernan.

“Como son puestos por el Ejecutivo nacional y provincial, por lo general tratan de demorar o cajonear las causas eventuales que aparezcan en contra”, aseguró. Para Saravia, esa cercanía transforma a algunos integrantes del sistema judicial en “amigos del poder” y, en determinados casos, sostuvo que pueden terminar actuando como “cómplices y encubridores”.

El abogado también recordó su paso como fiscal de Corte en Salta y aseguró que durante su gestión denunció hechos de corrupción. Según relató, hubo actuaciones que quedaron paralizadas dentro del Poder Judicial hasta que finalmente las causas terminaron cerrándose por el paso del tiempo.

Consultado sobre la relación entre política y Justicia, Saravia sostuvo que actualmente existen sectores judiciales con capacidad para manejar “muchos resortes” del poder. Frente a ese escenario, insistió en modificar el sistema de designación de las autoridades de los ministerios públicos como una forma de reducir su dependencia respecto de los gobiernos.