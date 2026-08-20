Milei retuiteó mensajes que ponen en duda el atentado por el que está preso Cerimedo

El presidente Javier Milei retuiteó hoy mensajes que sostienen que el atentado de Bolivia por el que está detenido el exasesor suyo Fernando Cerimedo tiene puntos inexplicables y esconde una “operación” política.

En las últimas horas, Milei replicó cinco posteos de X sobre el tema. Entre ellos, dos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y uno de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), un youtuber cercano a Santiago Caputo, que dijo que el ataque a Natalia Beller “es toda una opereta”.

“La mina supuestamente recibió cuatro balazos, pero no se ve sangre, y apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones”, dice el tuit de @FranFijap que esta mañana reposteó el Presidente. La referencia es a las entrevistas que dio, desde la clínica donde está internada, Nadia Beller, la expareja de Cerimedo.

La versión de la “operación política” se expandió durante las últimas horas en Bolivia y coincide con la estrategia de defensa de Cerimedo, cuya abogada dijo ayer que el ataque había sido todo un “show”, que no había pruebas de los supuestos balazos y que se había tratado de un “autoatentado”.

Horas más tarde, Beller hizo llegar a los medios un informe firmado por un médico coordinador de la Unidad de Terapia Intesiva de la Clínica de Las Américas que daba cuenta de su estado de salud. Decía que ella presentaba “heridas múltiples” por proyectiles “de arma de fuego” y reportaba un “compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo”, una “fractura expuesta” de húmero derecho y una “herida supraclavicular izquierda”. También ratificaba que, como ella había contado, está embarazada (según Beller, de Cerimedo).

En otro de los mensajes retuiteados por Milei, Lemoine dijo que “kukas” le reclamaban que se pronunciara sobre la detención de Cerimedo. “Qué se yo. No se nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”, escribió la diputada, que dijo además que “los sicarios estudiaron en la Academia para Copitos ‘Montiel”, en alusión a Fernando Sabag Montiel, el hombre condenado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, y a su grupo de vendedores de copos de algodón de azúcar.

Lemoine también reposteó otro tuit que dice: “Opereta al estilo Hollywood con becas del kirchnerismo internacional. Acriz protagónica: Nadia Beller” y tiene una foto de la joven atacada en su cama de la clínica. A ese mensaje, Lemoine le agregó: “El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido”. Todo eso fue retuiteado por el Presidente.

Milei republicó también mensajes que cuestionaron -por demasiado bueno- el estado de salud en el que se vio a Beller después del ataque. Uno fue el de @jlsantana, que publicó: “Te dan con un perdigón de goma y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta. Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño“, con fotos de Beller y de un moretón muy marcado de otra persona.

Otro de los mensajes retuiteados por el Presidente fue el de @LaVonHayek, que dijo que no podía opinar sobre el caso porque no conocía lo suficiente, pero cuestionó que tres balazos se hubieran tapado “con dos curitas”, que Beller no necesitara oxígeno (algo a lo que aludió específicamente el reporte de la clínica), que hablara con voz “firme”, que no hubiera sangre en el piso (algunos tuiteros dijeron que no se veía suficiente sangre en las imágenes de las cámaras de seguridad posteriores al ataque) y que no la hubieran llevado al hospital más cercano, otra afirmación que se extendió en las redes sociales.

Mientras tanto, en Bolivia, la fiscalía adelantó que hoy presentará formalmente su imputación contra Cerimedo por tentativa de femicidio y que pedirá que se le dicte la prisión preventiva.

La Nación