Senadores aprobaron la Carta Orgánica de Las Lajitas

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó – en definitiva - la Carta Orgánica de Las Lajitas y destacó que, si bien se realizó un trabajo de armonización para adaptarla a la Constitución Nacional, así como también a la Provincial, se mantuvo la voluntad política de los convencionales de la localidad.

Según explicó la representante de Anta, Alejandra Navarro, las modificaciones realizadas resultaron atinadas y necesarias para brindarle un marco jurídico efectivo al documento.

Añadió la legisladora que las observaciones que se hicieron apuntan a no cargar al municipio con deberes y obligaciones que son propios de Nación o Provincia, evitando así atribuir a la comuna competencias que la excedan.

Las modificaciones no implican una diminución de las competencias municipales, sino que evitan que una Carta se atribuya regulaciones que no le corresponden, señaló finalizando.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.