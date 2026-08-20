Sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica de Salvador Mazza

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la reforma de la Carta Orgánica de Salvador Mazza.

En este sentido, el senador Manuel Pailler (San Martín) consideró que se trata de instrumento jurídico que representa el ejercicio pleno de la autonomía municipal, consolidando a la localidad como una unidad política y financiera.

Destacó, en tanto, que el documento no presenta contradicciones con las Constituciones Nacional y Provincia y que, por lo contrario, ha sido diseñada respetando el marco jerárquico superior.

“La Carta se adecúa a las directrices de la reciente Reforma Constitucional Provincial, estableciendo el mandato de los concejales por 4 años, medida que armoniza la normativa y dota al cuerpo deliberativo de una mayor estabilidad política”, sostuvo.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.