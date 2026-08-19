El gobernador Gustavo Sáenz despliega una intensa actividad para resolver los severos problemas de Salta, algunos de ellos generados por una política nacional que excluye a las provincias y desatiende cuestiones que siempre fueron esenciales para cualquier gestión de gobierno. La tarea de negociación, a la que estuvo obligado desde la instalación de la administración libertaria, fue fructífera respecto de la habilitación del diálogo pero los resultados no estuvieron a la altura de esos esfuerzos.

Prueba de ello es el último acuerdo entre las dos jurisdicciones, dado en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por Nación para sanear las cuentas entre el Estado nacional y las provincias. La publicación del Decreto 493/26, que aprueba el convenio respectivo, puso algo de luz en el manejo de las finanzas provinciales, de las que se sabe están equilibradas. Sin embargo, a través del acuerdo se reconoce una deuda con Nación, cuyo arreglo deja comprometida a lo que queda de esta gestión y a la siguiente, que aún no se ha elegido.

El gobernador Sáenz siempre ha denunciado la falta de giro de recursos que son de Salta pero que el Ejecutivo en manos de Javier Milei no remite. En el acuerdo alcanzado a través del REOR aparece otra realidad porque Nación reconoció adeudarle un poco menos de 2 mil millones de pesos correspondientes a la construcción de viviendas mientras que la provincia asumió obligaciones por más de 260 mil millones, cifra integrada por fondos no rendidos y por un anticipo financiero otorgado por el gobierno central. Se observa que es un acuerdo entre dos partes que no están en el mismo nivel, una de las cuales no sólo se allana a un financiamiento que se extiende en el tiempo sino que también renuncia a legítimos reclamos que se tramitaban en la Justicia.

Este convenio acomoda una historia pasada, mientras se van escribiendo nuevos capítulos para resolver demandas actuales. Allí se inscribe el compromiso que obtuvo el mandatario salteño, junto a un grupo de pares del Norte Grande, de redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, con un esquema de tarifas diferenciadas según las características climáticas del NOA y el NEA. Ese fue el tema central de la reunión que este martes mantuvieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. La contrapartida de este compromiso fue la oferta del apoyo de los legisladores nacionales de la región a la reforma de subsidios al consumo de gas en zona fría.

No es cuestionable que se alcancen consensos en torno de beneficios para la población. Puntualmente respecto de la energía eléctrica, se acordó elevar, entre noviembre y abril, de 300 a 550 kWh el consumo subsidiado en las zonas muy cálidas y de 150 a 300 kWh en las zonas cálidas. Muy atrás quedaron los tiempos generosos del kirchnerismo que subsidiaba hasta 650 kilovatios, sin discriminar beneficiarios y sin preservar las inversiones en la infraestructura del sistema. Los resultados se manifiestan en la mala calidad de la prestación, que se expresa en cortes e inestabilidad de la tensión.

Las decisiones que se adoptan están condicionadas por el objetivo político de La Libertad Avanza, que es lograr la reelección de Javier Milei. En esa pretensión, poco se valoran las necesidades sociales, que son una carga que pesa sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales. Esos son los datos que debe ir registrando la ciudadanía, para construir su propia decisión al momento de constituir el cuerpo electoral.

Salta, 19 de agosto de 2026