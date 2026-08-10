Perturbación

El gobernador Gustavo Sáenz tuvo desde la semana pasada una importante exposición promovida por una polémica ley, cuya sanción puso en riesgo el propósito del presidente Javier Milei de alcanzar un segundo mandato. Estas referencias dan cuenta que hay varios planos que demandan la atención de la política, cuyo flanco más débil es la ausencia de una descripción precisa de la realidad.

Los observadores marcan las deficiencias del relato de los oficialismos, porque los anuncios no suelen confirmarse en la realidad. Y en esta materia, la delantera en los incumplimientos la tiene la administración nacional. Esta semana se conocerá el dato clave respecto del acierto de las políticas que son innegociables para la gestión libertaria y las estimaciones dan cuenta de un freno en la desaceleración de la inflación.

Hay un conjunto de datos, que si bien complica la narrativa del oficialismo, describen dificultades que configuran una crítica situación económica y social. El cuadro no deja indemnes a las gestiones provinciales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa confirmó la fuerte caída en el consumo masivo en un mes que suele ser favorable porque en julio aún hay amplios sectores que perciben el aguinaldo, un ingreso extraordinario que refuerza los presupuestos familiares. Sin embargo, en ese lapso seis de siete rubros pyme vieron caer sus ventas y sufrieron bajas en la comparación interanual. El informe de CAME da cuenta que el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas registró un descenso interanual de casi el 4%, una retracción intermensual del 2% y un acumulado negativo del 3% en lo que va del año.

Este registro no expone el crecimiento económico que informa el INDEC, el cual señaló que la economía creció un 2% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Además, el Estimador Mensual de Actividad Económica también marcó un alza interanual del 0,2% en mayo de 2026. Todo ello lleva a concluir que se registra una peculiar situación de crecimiento económico con caída del consumo.

Los especialistas han explicado este desacople considerando que el crecimiento es impulsado principalmente por sectores que tienen bajo impacto sobre el empleo y el consumo masivo. Es el caso del agro, la energía y la minería, que son actividades intensivas en capital pero con menor capacidad de generar empleo que la industria o el comercio. Ello fue ratificado este domingo por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quien advirtió que sectores como el textil o el de la construcción no han recuperado su dinámica. En ese orden, exhortó al gobierno a resolver el efecto más negativo del retroceso, que es la pérdida de las fuentes de trabajo.

En ese marco se inscribe la inminente celebración del Día del Niño, una de las fechas que suele incentivar el consumo y moviliza un sector que en la primera mitad del año registró una caída en sus ventas del 10%. Lamentablemente, el Noroeste aparece entre las regiones más golpeadas y así lo confirma la virtual parálisis de jugueterías tradicionales en la Provincia. Solo esta semana queda para salvar un año en el que no alcanzaron los esfuerzos de adaptación a nuevas reglas de juego.

Estas preocupaciones se cruzan con las que tiene la dirigencia política, que carga con la responsabilidad de conducir el proceso institucional de integración de los gobiernos nacional, provinciales y municipales en 2027. Y si no se coordinan los esfuerzos, solo habrá perturbación.

Salta, 10 de agosto de 2026