Recategorización del Monotributo: recomiendan revisar transferencias y consumos

Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado tienen plazo hasta el 5 de agosto para realizar la recategorización del monotributo correspondiente al segundo semestre del año. Al respecto, la contadora Micaela Lotufo Eco -en diálogo con Aries- recordó que la actualización de las escalas responde al índice de inflación acumulada. En esta oportunidad, ARCA tomó como referencia una variación del 16,85%, correspondiente al período comprendido entre enero y junio.

Para determinar si corresponde cambiar de categoría, los monotributistas deben analizar la facturación obtenida entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Sin embargo, Lotufo Eco advirtió que no solo se tienen en cuenta las facturas emitidas.

"También hay que considerar todas las transferencias bancarias y las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, porque ARCA cuenta con esa información", explicó.

La especialista aclaró que el régimen no evalúa los gastos para definir la categoría, aunque sí controla que exista coherencia entre los ingresos declarados y el nivel de consumo del contribuyente. "Si una persona está en una categoría cuyos ingresos anuales son de 12 millones de pesos, pero durante el año gastó 30 millones con la tarjeta de crédito, hay una inconsistencia entre lo que declara y lo que consume", ejemplificó.

Una vez finalizado el período de recategorización voluntaria, ARCA realizará controles con la información disponible. Si detecta diferencias, notificará al contribuyente en su domicilio fiscal electrónico y le otorgará 15 días para presentar la documentación que justifique la situación.

"Si la inconsistencia no puede justificarse, ARCA determinará que corresponde una categoría superior y realizará una recategorización de oficio", concluyó la contadora.

Régimen simplificado

Por otro lado, la contadora Micaela Lotufo Eco recordó que la provincia de Salta adhirió al Régimen Simplificado Provincial, un sistema que permite a los monotributistas abonar junto con el impuesto nacional el componente correspondiente al impuesto a las Actividades Económicas.

Además, señaló que recientemente la Municipalidad de Salta también se incorporó a este esquema. De esta manera, quienes desarrollan actividades comerciales con un local habilitado continúan realizando el trámite de habilitación, pero ahora la Tasa de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene se liquida y paga dentro del mismo régimen simplificado, unificando las obligaciones tributarias en un solo sistema.