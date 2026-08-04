Diputados aprobaron la reforma de la Carta Orgánica de Pichanal

El documento, que data de 1995, debía ser actualizado y armonizado con la nueva Constitución Provincial, según explicaron los legisladores salteños. 
Política04/08/2026

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La Cámara de Diputados salteña aprobó la reforma de la Carta Orgánica de Pichanal, cuya sanción data de 1995 y necesitaba ser armonizada con la nueva Constitución de la Provincia. 

Según explicó el representante de Orán, Marcelo Lara Gros, las modificaciones introducidas apuntan a una mayor integración de las comunidades que  habitan la localidad.

“Se deja establecido también el desarrollo con la participación de los vecinos. Creo que va a llevar a que Pichanal pueda seguir creciendo de una forma armónica”, señaló el diputado.

Finalmente, destacó que la Cámara realizó algunas modificaciones respecto a lo aprobado por la Convención Municipal de Pichanal, pero que estos no cambian el espíritu del trabajo realizado.

Aprobado, el proyecto pasa al Senado en revisión.

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