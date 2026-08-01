Casi 2.000 personas disfrutaron de dos noches de ópera en Salta

La Casa de Severo Báez fue declarada Lugar de Memoria en Salta
Ivana ChañiCultura & Espectáculos02/08/2026
El reconocimiento destaca más de cinco décadas de transmisión de coplas, celebraciones, saberes y tradiciones vallistas y puneñas.
Unas 1.997 personas asistieron a las dos funciones del concierto lírico protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Salta, el Estudio Coral y los solistas del Teatro Colón Florencia Burgardt y Fermín Prieto.
Con más de 100 artistas en escena, el espectáculo incluyó arias de La Bohème, Aída, Madama Butterfly y Turandot, en una puesta que combinó música, canto y producción escénica.
Las presentaciones se realizaron en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y finalizaron con una ovación de pie del público, que colmó la sala durante ambas jornadas.