Casi 2.000 personas disfrutaron de dos noches de ópera en Salta

Más de 100 artistas participaron de las funciones realizadas en el Teatro Provincial, con un repertorio integrado por grandes obras del género lírico.
Cultura & Espectáculos01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Unas 1.997 personas asistieron a las dos funciones del concierto lírico protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Salta, el Estudio Coral y los solistas del Teatro Colón Florencia Burgardt y Fermín Prieto.

Con más de 100 artistas en escena, el espectáculo incluyó arias de La Bohème, Aída, Madama Butterfly y Turandot, en una puesta que combinó música, canto y producción escénica.

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Las presentaciones se realizaron en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y finalizaron con una ovación de pie del público, que colmó la sala durante ambas jornadas.

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