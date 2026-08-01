Primer encuentro 4x4 en Chicoana: fecha, circuito y cómo participar

Chicoana realizará el domingo 9 de agosto su primer encuentro de vehículos 4x4, una jornada pensada para que conductores sin experiencia puedan probar las capacidades de sus camionetas dentro de un circuito seguro.

La actividad comenzará cerca de las 9 de la mañana y se extenderá hasta la tarde en el camping Los Eucaliptos. El recorrido ocupará un predio municipal de entre nueve y diez hectáreas, ubicado junto al río.

Un circuito para principiantes

Mauricio Villagrán, responsable de la organización, explicó en Vale Todo, por Aries, que la propuesta está dirigida especialmente a quienes poseen una 4x4, pero nunca tuvieron la posibilidad de utilizarla en terrenos exigentes.

El circuito incluirá obstáculos con neumáticos y troncos, sectores de barro, arena y paja, empalizadas, trepadas e inclinaciones laterales. También habrá un trayecto demarcado por el río.

Las dificultades serán bajas y medias. Cada conductor podrá elegir el nivel de exigencia, por lo que no será necesario contar con experiencia previa en conducción off road.

Entrada gratuita para el público

La participación de los vehículos tendrá un costo y un cupo limitado, debido al tiempo que demandará completar el recorrido. Los interesados pueden reservar su lugar mediante un mensaje al 3874 524000.

El ingreso para quienes deseen observar la actividad será libre y gratuito. El circuito podrá verse desde distintos sectores del camping y desde el puente sobre el río.

Durante el mediodía también se instalará una feria con comidas regionales, tamales, empanadas y asado. La propuesta busca combinar la actividad deportiva con una jornada familiar al aire libre.