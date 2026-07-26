Canal Yrigoyen: colocaron una nueva pasarela para garantizar un cruce seguro a cientos de alumnos

La estructura quedó habilitada en las inmediaciones del puente de Las Bumbunas en reemplazo de la antigua plataforma que presentaba un marcado deterioro.
 
Salta26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta concretó la instalación y habilitación de un nuevo puente peatonal sobre el canal Hipólito Yrigoyen. La intervención apunta a optimizar la conectividad barrial y brindar mayores condiciones de resguardo a los residentes de la zona, atendiendo de manera directa el pedido formulado por las familias del sector.

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La obra cobra especial relevancia debido al intenso flujo diario que registra la zona, donde funcionan dos establecimientos educativos. La renovación de la infraestructura busca garantizar un cruce seguro entre ambas márgenes del canal, en el marco de las tareas de mantenimiento y mejoramiento de la red de movilidad urbana.

Desde el gobierno capitalino aclararon que la plataforma está destinada exclusivamente al tránsito peatonal, por lo que rige la prohibición estricta para la circulación de motocicletas. A su vez, se solicitó el compromiso de la comunidad para el cuidado del espacio público y la preservación de las instalaciones.

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