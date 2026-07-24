Una conspiración berreta y una respuesta orgullosa

Me resulta apresurado y haría falta una investigación con más rigor para afirmar que existe una campaña antiargentina como tal en el marco de una teoría de la conspiración. Lo que sí hemos podido advertir es que, sobre todo desde el anonimato que estimulan las redes sociales, se han impulsado nuevos mensajes de odio y reacción contra nuestro país. Lamentablemente, a las granjas que monetizan los algoritmos también se han sumado un puñado de figuras con mediana notoriedad que han amplificado ciertos aspectos del discurso. Pero lo han hecho —creo por ahora— más desde la ignorancia o la mala intención que desde una razón sólida.

No es la primera vez que la Argentina ocupa un lugar relevante entre las conversaciones globales. Sin dudas el protagonismo de nuestra Selección alcanzado durante la competencia deportiva más popular del mundo nos ha puesto en boca de todos. Lo curioso es que ahora se ha cuestionado la representación de nuestro país por razones que hasta hace un par de años eran ponderadas de manera positiva: La garra, el aguante, el temperamento, la solidaridad entre compañeros y la vehemencia frente a la adversidad. Han tenido que tergiversar todo lo que antes destacaban de nuestro país para convertirlo en crítica.

No es la primera ni será la última vez. Ya hemos enfrentado al mundo, o mejor dicho a quienes se creen sus gendarmes o voceros, en más de una oportunidad. Los argentinos conservamos la virtud jamás gratuita de resistir ante la imposición extranjera: a veces lamentablemente con sangre y siempre con sudor y lágrimas. Ya hemos soportado más de una vez una campaña negativa o una tendencia de discursos peyorativos. Y sobre todo hemos superado, a lo largo de la historia, desafíos mucho más concretos, complejos y determinantes para la vida material de nuestro pueblo y los pueblos hermanos del mundo.

Hemos hecho una revolución continental contra la colonización, hemos resistido más de una invasión en nuestras fronteras, hemos abolido la esclavitud para promover la igualdad y hemos acogido como propios a todos los hombres del mundo que quisieron y todavía quieren habitar el suelo argentino. Lo demás es cháchara. Y en todo caso, si existen asuntos que revisar sobre el quehacer de nuestro pueblo, no precisamos la prospección impostada e importada.

Ayer participé de un acto en Güemes por el 138° aniversario de esa localidad neurálgica para el NOA. Nunca deja de conmoverme ver la Patria más viva que nunca en cada rincón de nuestro extenso territorio. Durante la ceremonia se me venían a la cabeza y me emocionaban muchos de estos pensamientos que ante la adversidad siempre se inflaman. Es nuestra historia otra vez que vuelve para señalar nuestro lugar y nuestro destino en el mundo.

Escuchábamos Aurora mientras los alumnos con sus guardapolvos blancos izaban la bandera: Alta en el cielo un águila guerrera. Después entonamos la Marcha de Malvinas: Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón. Cantamos también el bello pero dramático homenaje al General Güemes: Y cual recio huracán que se agita / Estruendoso en carrera gigante / Así corre aquel pueblo arrogante / De opresores la Patria librar.

Y para cerrar ese ritual patrio que trasciende fronteras y protocolos. Con el pecho hinchado y con fuerza como para que escuchen todos, el himno más maravilloso del mundo: Sean eternos los laureles que supimos conseguir / coronados de gloria vivamos, oh juremos con gloria morir.