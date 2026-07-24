En un marco de crisis social como el actual, el mensaje que se transmite desde el púlpito de la Iglesia Católica y a través de las acciones que se despliegan, sean comunitarias o individuales, expresa un posicionamiento institucional que los gobiernos no ignoran. Pone el acento en los aspectos que más preocupan a la sociedad y no siempre encuentran eco en la política.

Marcos Cepeda, vocero de la Catedral Basílica de Salta, convocó a los fieles a orar y contemplar las imágenes que serán entronizadas mañana. Su invitación se remite al lema del Milagro de este año, que pone el eje en la paz que encarna el santo patrono. “Oramos para recibirla, servimos para darla", dice.

Pero es sabido que el significado trasciende ese umbral y contiene a toda una sociedad que está dando señales de inquietud ante la falta de solución a problemas que alteran su vida cotidiana y generan incertidumbre respecto del porvenir. Es una situación que preocupa a la Iglesia en todo el mundo y así lo manifiesta el papa León XIV, quien viene demandando la distribución equitativa de la riqueza, cuando advierte sobre el aumento de la pobreza global a pesar de la abundancia de recursos y cuestiona un modelo económico que margina a los vulnerables.

Seguramente que el mensaje que se escuchará estos días transitará por ese carril. El pontífice insiste en sucesivos mensajes que el incremento de la pobreza no se debe a la escasez mundial de bienes, sino a la falta de voluntad moral para distribuirlos con justicia. En uno de sus pronunciamientos más contundentes aseguró que “ninguna sociedad es verdaderamente justa si mide su éxito solo por el poder económico o el olvido de los más débiles”.

Es la línea que marca los pronunciamientos de la Iglesia argentina, como viene ocurriendo este año desde el documento que la Conferencia Episcopal dio a conocer a propósito de los 50 años del inicio de la última dictadura militar. De su análisis concluyó en que “es clave una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”. Señaló que “un proyecto estratégico de desarrollo, que abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños, daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.

En distintas intervenciones, ha denunciado el crecimiento del número de personas que piden ayuda. No hay relación muy fluida entre la jerarquía de la Iglesia y el gobierno de Javier Milei, excepto con algunos interlocutores. Sí viene profundizándose con referentes de distintas instituciones sociales, como los sindicatos

Las peregrinaciones y el Pacto de Fidelidad son escenarios -se sabe- para que nuevamente queden en claro las demandas que describen la situación social, en la que no está garantizando el ejercicio de derechos humanos básicos. Y allí mueren los relatos.

Salta, 24 de julio de 2026