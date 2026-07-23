Este miércoles, la Sociedad Rural Salteña presentó -en el marco de la muestra de Palermo- la exposición que anualmente se realiza en agosto en esta Capital. Su presidente, José Alfredo Figueroa, destacó la oportunidad para promocionar el potencial productivo de la provincia y mostrar las oportunidades de crecimiento que ofrece la ganadería salteña. Los datos fundamentan la confianza que manifiesta el dirigente, quien destacó el amplio margen para expandir la producción. Hay un ordenamiento territorial aprobado, tiene la ganadería integrada bajo monte y más de dos millones de hectáreas para desarrollar, que significan un potencial para duplicar el stock ganadero y generar más empleo.

La producción ganadera de Salta se concentra en el Chaco salteño con más de un millón de cabezas bovinas, área en la que están asentados tres de las quince cabañas más importantes del país. A la cabeza está Juramento, de la familia Brito, la mayor empresa agroganadera del NOA y el Feedlot más grande de Argentina, con 4 mil hectáreas de campo, un rodeo de casi cien mil cabezas, una planta industrial y un equipo de 800 colaboradores. Esta compañía, con base en Joaquín V. González, anunció el resultado exitoso de su nueva emisión de Obligaciones Negociables, por un monto total de 30 millones de dólares en el mercado de capitales, que se invierten en generar mayor valor agregado dentro de la provincia, porque buena parte del maíz producido en su zona de influencia se transforma en carne. Desdelsur es otra firma que se destaca en el rubro ganadero y está ampliando su capacidad productiva a través de una importante inversión en el norte.

Las dificultades para acceder a los puertos tradicionales está dando razón a la demanda de redoblar los esfuerzos para concretar el Corredor Bioceánico y reactivar el Belgrano Cargas, obras estratégicas para mejorar la logística del NOA. En esos temas se trabaja en la Mesa Empresaria Provincial, porque mejorar la conectividad con Chile y los puertos de aguas profundas, es una prioridad atento a que la mirada se debe dirigir al mercado asiático, que demanda muchos productos que genera la región.

Tal propósito encontró una nueva razón frente al acuerdo sanitario que esta semana alcanzaron los gobiernos de Argentina e Indonesia, que permite sumar una plaza estratégica para el mercado de carne bovina y reabrir el de lácteos. En 2025, ese país asiático importó cortes por 8 millones de dólares, con lo que el nuevo acuerdo va a multiplicar esas cifras.

Otro frente de gestiones está liderado por la Mesa de las Carnes, que a nivel nacional está demandando a la banca líneas de crédito a largo plazo. Es un sector que observa al momento actual como una oportunidad histórica para encarar inversiones que permitan un crecimiento que no dependa solo de buenos precios, sino de la capacidad de los productores para incorporar tecnología y mejorar la eficiencia productiva.

Todas las condiciones están dadas para que Salta se consolide como plaza ganadera en el norte argentino.

Existe la voluntad de los productores, el interés del gobierno y la necesidad de una sociedad de tener oportunidades de desarrollo sostenible.

Salta, 23 de julio de 2026