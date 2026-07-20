Sáenz priorizó "seguridad, salud y educación": entregó 10 móviles policiales

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que, en el actual contexto económico, la Provincia definió como prioridades la seguridad, la salud y la educación, por encima de otras inversiones. En ese sentido, afirmó que algunas obras públicas deberán postergarse, aunque remarcó que el Gobierno mantiene en ejecución miles de proyectos en distintos municipios.

"Las prioridades hay que establecerlas en cuanto a las necesidades de la gente. Estamos convencidos de que la seguridad, la educación y la salud son fundamentales", expresó el mandatario.

Sáenz explicó que, si bien el escenario financiero obliga a administrar con cautela los recursos, la Provincia continúa ejecutando más de 2.700 obras públicas en diferentes puntos del territorio salteño.

En materia de seguridad, el gobernador entregó esta mañana nuevos vehículos para fortalecer el trabajo de la Policía. Durante la jornada se entregaron 10 móviles, mientras que adelantó que el plan contempla la distribución de más de 460 vehículos y, en los próximos meses, más de 130 motocicletas, que serán destinadas especialmente a las zonas donde existe una mayor demanda operativa.

Además, destacó que desde el inicio de su gestión se viene renovando el parque automotor no solo de las fuerzas de seguridad, sino también de los sistemas de salud y educación, con el objetivo de garantizar que los trabajadores cuenten con mejores herramientas para desempeñar sus funciones.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la inversión en equipamiento forma parte de una estrategia enfocada en la prevención. "La prevención es fundamental", concluyó.