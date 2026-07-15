Caos en París y Lyon tras la derrota de Francia ante España

La derrota de Francia ante España por 2-0 en la semifinal del Mundial 2026 desató una ola de incidentes en varias ciudades francesas.

En la noche del martes, la policía detuvo a unas 160 personas en París y Lyon tras los disturbios que se produjeron al finalizar el partido.

En la región de París, los agentes arrestaron a 141 personas, la mayoría por lanzar pirotecnia contra efectivos policiales y servicios de emergencia. Así lo informaron fuentes de la Prefectura de Policía de París citadas por medios locales. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos graves.

Incidentes y detenciones en Lyon tras la semifinal

En Lyon, la situación también se tornó caótica. La policía detuvo a una veintena de jóvenes luego de que varios grupos arrojaran fuegos artificiales y otros objetos contra las fuerzas del orden en la plaza Bellecour, donde cientos de personas habían seguido el partido en pantallas gigantes.

La rápida intervención de los agentes permitió dispersar a los manifestantes. Según las autoridades, no hubo heridos ni daños materiales de consideración.

La reacción de las fuerzas de seguridad tras la eliminación

Los incidentes se concentraron en puntos clave de ambas ciudades, especialmente en lugares donde se habían reunido multitudes para ver el partido.

A pesar de la cantidad de detenidos, las autoridades confirmaron que no se registraron consecuencias graves para los asistentes ni para los agentes.

Con información de TN