La Scaloneta quedó a un partido de la final: cuándo juega contra Inglaterra

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, por un lugar en la final del Mundial 2026.

El cruce se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, luego de que ambos seleccionados superaran unos exigentes cuartos de final y completaran el cuadro de los cuatro mejores del torneo.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra

Partido: Argentina vs. Inglaterra

Argentina vs. Inglaterra Instancia: semifinal del Mundial 2026

semifinal del Mundial 2026 Día: miércoles 15 de julio

miércoles 15 de julio Horario de Argentina: 16

16 Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta, Estados Unidos

La otra semifinal será protagonizada por España y Francia, el martes 14 de julio.

Dónde ver Argentina-Inglaterra

El partido podrá verse en Argentina por:

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Argentina sufrió, pero eliminó a Suiza

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió la clasificación después de vencer 3-1 a Suiza en tiempo suplementario.

Alexis Mac Allister abrió el marcador para Argentina, mientras que Dan Ndoye empató para el seleccionado europeo. Ya en el alargue, Julián Álvarez convirtió el gol que quebró la resistencia suiza y Lautaro Martínez selló el resultado.

Suiza disputó buena parte del cierre con diez jugadores después de la expulsión de Breel Embolo, una decisión que generó cuestionamientos en el equipo europeo.

Inglaterra dejó en el camino a Noruega

Inglaterra también necesitó tiempo suplementario para avanzar. El seleccionado británico derrotó 2-1 a Noruega, con dos goles de Jude Bellingham.

Noruega se había puesto en ventaja mediante Andreas Schjelderup, pero Bellingham igualó antes del descanso y marcó el tanto decisivo durante la prórroga.

Un cruce con historia mundialista

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo en un partido marcado por la rivalidad deportiva y por varios antecedentes inolvidables.

El próximo encuentro tendrá un premio todavía mayor: el ganador se clasificará para la final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el perdedor disputará el tercer puesto el sábado 18 en Miami.

Argentina se aseguró jugar ocho partidos

La clasificación a semifinales garantiza que la Selección Argentina completará los ocho encuentros posibles en el nuevo formato del Mundial de 48 equipos.

Si supera a Inglaterra, buscará defender el título mundial en la gran final. En caso de derrota, deberá disputar el encuentro por el tercer puesto.