La Iglesia católica pidió una solución para los endeudados

A días de haberse reunido con el papa León XIV en Roma, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, lanzó un tiro por elevación al gobierno de Javier Milei. Cuestionó “la mirada superficial” de aquellos que se desentienden de la situación que atraviesan las familias en situación de morosidad con bancos y billeteras virtuales producto de la toma de deuda para satisfacer necesidades básicas y pidió “una solución” para ese tema.

Sobre la morosidad, “lo que no se puede es tener una mirada superficial y luego decir ‘no nos interesa’ o ‘que se arreglen’”, fue la expresión que lanzó el arzobispo de Mendoza al ser consultado por el creciente endeudamiento que particularmente golpea en los sectores de la población que no llegan a fin de mes.

La tensión entre el Gobierno y la Iglesia

Las críticas del religioso no solo son parte del posicionamiento del Episcopado en una urgencia de coyuntura sino que también se dieron en el marco del clima de tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional por las desencontradas intenciones que ambos tienen sobre la organización de la visita papal prevista para dentro de dos meses (8 al 11 de noviembre).

En las últimas horas, trascendieron algunos de los contrapuntos que rondan sobre la mesa preparatoria para la organización de la visita papal, en la que el Gobierno intenta llevar agua política para su molino de campaña electoral 2027.

Uno de los ejes de mayor tensión está sobre los lugares donde se desarrollará la “visita pastoral”. La pretensión del Gobierno es encerrar al Papa, mientras que el Episcopado sugiere espacios abiertos y de mejor contacto con el pueblo que durante esos días saldrá a las calles.

“Alguna solución tiene que haber”

En medio de ese debate, el arzobispo Marcelo Colombo sacudió el avispero con un tema en el que el Gobierno se desentiende: el aumento del endeudamiento y de la morosidad producto de la creciente inflación y la crisis económica.

Durante una entrevista por Radio Mitre Mendoza, el presidente de la CEA dejó clara “la preocupación” de la Iglesia por las consecuencias de ese tema. Y aunque no mencionó explícitamente al Gobierno, aludió a la posición que tuvieron algunos funcionarios (inclusive el jefe de Estado) que para justificar su inacción consideraron que ese problema se trataba de un asunto “entre privados”.

Para Colombo, “alguna solución tiene que haber”. Sugirió “poner criterios en la contracción (toma) de las deudas” o también “buscar las formas de discutir cuánto del monto del sueldo se puede adaptar o de qué manera se puede llegar a contraer deudas”.

El arzobispo indicó que el posicionamiento del Episcopado sobre este tema no es una novedad y recordó que algo similar había expresado frente al crecimiento de las apuestas virtuales por parte de niños y adultos, con impacto en las familias.

“En su momento tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos contra la ludopatía online y era un tema bastante parecido en el efecto”, puntualizó.

“Nos preocupaban las familias que se endeudaban por razón del juego como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas” y “ponerse en deuda”, explicó.

Además, calificó de “leoninas” a las condiciones que ofrecen los bancos y las billeteras virtuales para ofrecer préstamos, y criticó también que hay otras modalidades que presionan “a cuentagotas” y en las que igualmente “uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa”.

Página12