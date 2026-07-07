Argentina y Egipto se cruzan por primera vez en un Mundial, con un historial que favorece ampliamente a la Albiceleste

La Albiceleste llega a esta instancia luego de superar por 3-2 a Cabo Verde en un exigente encuentro que necesitó del tiempo suplementario para definirse, mientras que Egipto logró una histórica clasificación al eliminar a Australia por 4-2 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Aunque nunca se cruzaron en un Mundial, el historial entre Argentina y Egipto favorece ampliamente al conjunto nacional. Entre la Selección mayor y los representativos juveniles y olímpicos se registran cuatro enfrentamientos oficiales, todos con triunfo argentino.

El primer antecedente se remonta al 6 de junio de 1928, cuando la Argentina goleó 6-0 a Egipto en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Aquella tarde, la Albiceleste dio una exhibición de fútbol y se clasificó a la final con una de las victorias más amplias de su historia en competiciones internacionales.

Muchas décadas más tarde, el 17 de junio de 2001, el seleccionado Sub-20 volvió a imponerse con contundencia. En el Mundial juvenil disputado en Argentina, derrotó 7-1 al conjunto africano durante la fase de grupos, en otra actuación de alto vuelo.

El único enfrentamiento entre las selecciones mayores se produjo el 26 de marzo de 2008, en un amistoso disputado en el Estadio Internacional de El Cairo. El equipo dirigido por Alfio Basile se quedó con la victoria por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.